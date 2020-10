Asiatisches Rindertatar mit gebeiztem Eigelb, vietnamesische Reissuppe mit Wacholderlachs, Eggs Benedict, auf Wunsch mit Hummer – ist das noch Frühstück?

„Wenn man in der Gastronomie arbeitet und nie vor 24 Uhr ins Bett kommt, dann frühstückt man eben kein Marmeladenbrötchen“, sagt Maximiliane Wetzel, die im Hotel Adlon ihren beruflichen Weg einschlug. Morgens hat sie Appetit auf Herzhaftes. Und das mit einem gewissen Anspruch.

Weil es einen solchen Laden aber nicht gab, hat die 35-Jährige ihn mit ihren Mitstreitern Martin Pöller und Lukas Mann eben selber erfunden. Vor vier Jahren hatten sie die Idee.

Letzte Woche eröffnete ihr „Frühstück 3000“ in einer ehemaligen Videothek an der Bülowstraße in Schöneberg – in smarten Grüntönen, bodentiefen Fenstern und eleganten, in luftigem Abstand platzierten Mid-Century Stühlen. Eine paar Tische auf der Terrasse gibt's obendrein.

Das ist kein Café

Damit hier kein Missverständnis entsteht: Das ist kein Café, sondern eben ein Frühstücksrestaurant. Und was für eines! Im Grunde machen sie hier „Fine Breakfast“.

Dass sie das Thema mit gesundem Ehrgeiz angehen, zeigen schon die Adressen, in denen sie im letzten Jahr Pop-ups als Probelauf veranstaltet haben. Unter anderem im „Nobelhart & Schmutzig“, im „Cordo“ und im „Cookies Cream“ gastierten sie – allesamt Spitzenrestaurants. Bei den Events kristallisierte sich heraus, wie die Speisekarte in ihrem eigenen Laden aussehen könnte.

Ausgefeilt: Das Bauernfrühstück bleibt in der Anlage klassisch, das Besondere ist die opulent getrüffelte Butter, die über dem... Foto: Kai Röger

„Wir wollten nicht das Rad neu erfinden, nicht um die Ecke kommen mit etwas, das kein Mensch kennt. Lieber etwas bieten, das jeder schon mal gegessen hat“, sagt Lukas Mann, der die Küche leitet. Und das eben in einer besonderen Qualität.

Bauernfrühstück zum Beispiel. Kennt jeder, aber kaum einer in richtig gut. Im „Frühstück 3000“ wird es mit krossem Speck und zart schmelzender Trüffelbutter serviert.

Fein und feist: Das ungarische Fettgebäck Langos kommt im Frühstück 3000 mit Fenchelamaranth, Creme fraiche, knusprigen Speck und... Foto: Promo

Oder Langos, die gibt's oft auf dem Rummel, normalerweise einen Klecks Schmand und ein paar Streifen Kochschinken drauf, und wenn man Glück hat, ist das Fett, in dem der Krapfen ausgebacken ist, halbwegs frisch.

Im „Frühstück 3000“ ziert die ungarischen Fladenbrote ein Topping aus geröstetem Amarant mit Fenchelsaat, dazu Crème fraîche. Zum feisten Fettgebäck servieren sie ein animierendes Granité aus Sauerkraut mit Zitronenzesten und einem Schuss Cava.

Cremig, aber leicht: Das Birchermüsli ist mit Kokosmilch angerührt. Foto: Promo

Auch Klassiker wie das Bircher Müsli bekommen einen originellen Dreh, der den Charakter des Gerichts aber nicht verändert. Hier machen sie ihn mit Kokosmilch, Gurke, grünem Apfel, Minze und Limette – knackig frisch statt cremig-sahnig.

Frühstück war lange eine kulinarische Sperrstunde

In Berlin war Frühstück lange eine Art kulinarische Sperrstunde. Wer etwas Gutes essen wollte, musste mindestens bis mittags warten. Das änderte sich vor knapp zehn Jahren. Mehr und mehr Expats kamen und brachten ihre Brunchkultur nach Berlin.

Wo früher Rührei-Berge auf Wärmeplatten vor sich hintrockneten und Physalis die Wurst-Käse-Aufschnittplatte dekorierten, wurden plötzlich Eier für Eggs Benedict pochiert und Shakshuka aus Tomaten und Paprika lange geköchelt.

Klar, es gibt auch French Toast. Hier vertikal angerichtet und mit Quarkespuma und Orangen-Sanddorn-Sud. Foto: Promo

Auch wenn die Auswahl wuchs, an der Spitze tat sich relativ wenig. Nun sind die Macher von „Frühstück 3000“ so etwas wie Pioniere, das kann man schon an den Lebensläufen sehen. Maximiliane Wetzel und Martin Pöller lernten sich im Adlon kennen, wo sie ihre Lehre im Service machten und manches Frühstücksbuffet bestückten. Lukas Mann, der sich um die Küche kümmert, war Chefpatissier und Souschef im Gourmetrestaurant „Lorenz Adlon Esszimmer“. Es kommt also eine Menge Erfahrung zusammen.

Ein Signature Drink für frühe Stunden

Auch wenn „Frühstück 3000“ genau dann zumacht, wenn normalerweise der Alkohol bestellt wird, nämlich um 17 Uhr, hat man eine gar nicht so kleine Auswahl an trendigen Weinen.

Besonders ist vor allem die Selektion an Schaumweinen: Cava, Sekt, Champagner – und selbst ein Lambrusco steht auf der Karte. Man will das Frühstück ja auch mal feiern. Sogar ein Barkeeper steht hier am Tresen, der etwa Mimosa, Bloody Mary oder einen Espresso Martini rührt.

Ausflug nach Asien. Die Reissuppe mit Eigelb und Entenfleisch ist vom südostasiatischen Congee inspiriert. Foto: Promo

Auch einen Signature-Drink haben sie: Eierlikör. „Wir kommen ja alle aus dem Osten“, sagt Wetzel. Den Eierlikör gibt es nicht im Schokobecher. Aber selbst für jene, die meinen, den cremigen Schmeichler aus Rum, Weinbrand, Zucker, Sahne und Eigelb wirklich nicht zu mögen, könnte es ein Erweckungserlebnis werden.

Frühstück 3000. Bülowstr. 101, Schöneberg, Mo – Fr 8 – 17 Uhr, Sa / So 9 – 17 Uhr, fruehstueck3000.com