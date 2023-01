Dschungelcamp Tag 16 heute ansehen Sendezeit, Live-Stream, Wiederholungen

Die neue Season der beliebten Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am 13. Januar 2023 um 21:30 Uhr auf RTL. Zwölf Kandidat:innen leben zwei Wochen in einem australischen Dschungelcamp. Sie schlafen auf Feldbetten und müssen mehrere Dschungelprüfungen bestehen, während das TV-Publikum per Telefonabstimmung darüber entscheidet, wer dabeibleiben darf und wer nach Hause fahren muss.

Die Sendung lief erstmals 2004 und gehört damit zu den ältesten Reality-Formaten im deutschen Fernsehen. Zum Start war Streaming noch kein Thema, inzwischen aber haben viele Zuschauer:innen gar keinen klassischen TV-Anschluss mehr. Stattdessen nutzen sie Streamingportale.

Um „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ live übers Internet zu schauen, wird ein Account beim Streamingdienst RTL+ benötigt. Der Dienst ist sozusagen das Netflix von RTL und als App für Smartphones, Smart-TVs sowie im Browser verfügbar. Damit kann am heutigen Samstag ab 22:15 Uhr die 16. Folge geschaut werden.

Erklärt: Livestream zum Dschungelcamp 2023 nur bei RTL+

In der Premiumvariante von RTL+ gibt es neben Filmen und Serien auch den Livestream zum aktuellen TV-Programm und damit auch zum Dschungelcamp. Dieser Zugang kostet 4,99 Euro pro Monat.

RTL verfolgt einen anderen Ansatz als die öffentlich-rechtlichen Sender, deren Programm ohne Hürde im Internet gestreamt werden kann, und auch einen anderen Ansatz als die große Privat-TV-Konkurrenz von ProSiebenSat.1. Das ProSieben-Programm inklusive beliebter Shows wie „TV Total“ oder „Joko & Klaas gegen ProSieben“ kann kostenfrei live über den Dienst Joyn geschaut werden, während der RTL-Livestream und damit auch das Dschungelcamp bei RTL+ kostenpflichtig ist.

Allerdings gibt es eine Möglichkeit, auch RTL+ kostenlos zu streamen – zumindest eine bestimmte Zeit lang.

RTL+ 30 Tage kostenfrei testen

Wer einen neuen Premium-Account bei RTL+ anlegt, zahlt die ersten 30 Tage lang nichts. Kündigt man den Zugang innerhalb dieses Zeitraums, fallen keinerlei Kosten an. Kündigt man nicht, werden 4,99 Euro fällig und das Paket verlängert sich automatisch um einen Monat. Wiederum bleiben dann 30 Tage für eine Kündigung.

Die 16. Staffel Dschungelcamp dauert bis zum 29. Januar 2023. Ein Testmonat würde ausreichen, die komplette Staffel kostenlos live zu streamen.

Dschungelcamp verpasst? Die älteren Folgen kostenlos und frei streamen

Auf RTL+ stehen die Folgen „IBES 2023“ im Anschluss an die Live-Ausstrahlung jeweils eine Woche lang zur Verfügung. Es ist keine Registrierung nötig. Die Streams enthalten aber Werbung.

Wann wird das Dschungelcamp 2023 im TV und Livestream ausgestrahlt? Folge 1: 13. Januar 2023 (Freitag), um 21:30 Uhr

Folge 2: 14. Januar 2023 (Samstag), um 22:15 Uhr

Folge 3: 15. Januar 2023 (Sonntag), um 22:15 Uhr

Folge 4: 16. Januar 2023 (Montag), um 22:15 Uhr

Folge 5: 17. Januar 2023 (Dienstag), um 22:15 Uhr

Folge 6: 18. Januar 2023 (Mittwoch), um 22:15 Uhr

Folge 7: 19. Januar 2023 (Donnerstag), um 22:15 Uhr

Folge 8: 20. Januar 2023 (Freitag), um 21:30 Uhr

Folge 9: 21. Januar 2023 (Samstag), um 22:15 Uhr

Folge 10: 22. Januar 2023 (Sonntag), um 22:15 Uhr

Folge 11: 23. Januar 2023 (Montag), um 22:15 Uhr

Folge 12: 24. Januar 2023 (Dienstag), um 22:15 Uhr

Folge 13: 25. Januar 2023 (Mittwoch), um 22:15 Uhr

Folge 14: 26. Januar 2023 (Donnerstag), um 22:15 Uhr

Folge 15: 27. Januar 2023 (Freitag), um 21:30 Uhr

Folge 16: 28. Januar 2023 (Samstag), um 22:15 Uhr

Finale: 29. Januar 2023 (Sonntag), um 22:15 Uhr

Das große Wiedersehen: 30. Januar 2023 (Montag), um 20:15 Uhr

IBES im Wandel der Zeit

Nicht nur die Art, wie Zuschauer:innen fernsehen, hat sich verändert. Auch die Rezeption des Reality-Formats Dschungelcamp ist heute eine andere als zum Start im Jahr 2004. Im Fahrwasser des noch vergleichsweise jungen, skandalträchtigen Formats „Big Brother“ wurde „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zum Start als prominentes Beispiel für den Verfall der Fernsehkultur kritisiert.

Manche sahen die Würde der Teilnehmenden verletzt und störten sich an einer Show, die hämische und voyeuristische Impulse aufseiten des Publikums stimulierte.

Später aber wurden auch Stimmen laut, die auf Qualitäten des Dschungelcamps verwiesen. Die Show sei auf einem beachtlichen technischen Niveau produziert, hieß es, und auch die Moderation von Sonja Zietlow und dem 2012 verstorbenen Dirk Bach fand Gefallen.

Bach bekam 2014 und damit posthum den Deutschen Comedypreis für die beste Moderation in „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ verliehen, er wurde zusammen mit Zietlow geehrt. Bei der aktuellen 16. Staffel arbeitet Zietlow mit Jan Köppen zusammen, der erstmals die Moderation beim Dschungelcamp übernimmt.

Korrektur: Im Artikel stand, dass für die Wiederholungen der neuen Folgen des Dschungelcamps ein „Free“-Abo von RTL+ gebraucht werde. Tatsächlich ist keine Registrierung nötig. Der Fehler wurde korrigiert.

