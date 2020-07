Die Schauspielerin Katharina Thalbach hat ihren langjährigen Lebensgefährten Uwe Hamacher geheiratet.

"Ja, ich habe nach 18 Jahren meinen Mann geheiratet, und man soll es nicht denken: Er ist 20 Jahre jünger als ich, und wir werden miteinander alt", sagte die 66-Jährige der Illustrierten "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch.

"Ich hoffe sehr, dass wir noch Eiserne Hochzeit zusammen feiern - oder zumindest Diamantene."

Nach Angaben der Illustrierten hat sich das Paar 2002 bei den Dreharbeiten zu dem Film "Die Quittung" kennengelernt, einer Kriminalkomödie mit zwei Leichen in einem Feinschmeckerrestaurant.

Uwe Hamacher und Katharina Thalbach - auf einem zehn Jahre alten Foto. Foto: Eva Schröwig/picture-alliance

Trotz der Hochzeit mit dem Koch ist die durch viele Filme, Theatererfolge und auch als Regisseurin bekannte Thalbach gerade erst allein in eine Wohngemeinschaft gezogen.

"Mein Mann musste sich daran gewöhnen, dass ich immer unterwegs bin", sagte sie dem Blatt. "Heute liebt er mich genau deswegen - weil wir uns nicht stören."

Umzug in eine WG

In der Talkshow 3nach9 von Radio Bremen sagte die Künstlerin am vergangenen Freitag, dass sie kurz vor der Pandemie in die WG gezogen sei. Das sei eine tolle Wohnung, die sie sich alleine nie leisten könne - geteilt "wie in guten alten Studentenzeiten" gehe das gut.

Uwe Hambacher, hat laut "Märkischer Oderzeitung" bei Sterneköchen gelernt und war stellvertretender Küchenchef im Borchardts und Küchenchef des Kaisersaal am Potsdamer Platz. (Tsp/dpa)