Ein Jahr im Krieg Wie die Ukrainer es erlebten

Genau 361 Tage sind seit der wohl größten Zäsur der vergangenen zwei Jahrzehnte vergangen. Als Russland am frühen Morgen des 24. Februar 2022 seine Truppen auf das Territorium der Ukraine schickte, um die Regierung in Kiew zu stürzen und das Land unter seine Kontrolle zu bringen, veränderte sich die Welt buchstäblich über Nacht. Es war eine Grenzüberschreitung im Wortsinn, ein Eroberungsfeldzug auf einen Nachbarstaat, ein Angriffskrieg in Europa. Die Sicherheitsordnung des Kontinents drohte zu kollabieren, alte Glaubenssätze mussten neu verhandelt werden. Was Pazifismus für die Deutschen bedeutet etwa. Wie die Bundesrepublik zu Waffen und militärischer Führung steht.

Vor allem aber wurde das Leben für die Menschen in der Ukraine ein radikal anderes. Kaum jemand unter den einst 44 Millionen, der nach einem Jahr totaler Invasion nicht von persönlichen Brüchen erzählen kann, von Toten im engsten Umfeld, von Flucht und Neuanfängen, von bleierner Ohnmacht und leiser Hoffnung angesichts der neuen Realität.

Kurz nach Beginn des russischen Überfalls haben Ukrainerinnen und Ukrainer aus verschiedenen Teilen des Landes dem Tagesspiegel im Rahmen des Multimediaprojekts „Ein Tag im Krieg“ in Echtzeit von ihrem Alltag berichtet. Damals, im März 2022, hatte die russische Armee gerade begonnen, sich aus den Gebieten um Kiew zurückzuziehen. Wenige Tage später würden die Gräueltaten öffentlich werden, die sie in Butscha und Irpin begangen hatte.

Seither hat die Dynamik des Krieges sich gewandelt. Nicht nur an der Front im Osten und im Süden der Ukraine, wo Russland bereits seit 2014 Landesteile besetzt, auch in der Wahrnehmung im Ausland. Die Debatten sind technischer geworden, handeln vom Für und Wider bestimmter Strategien, von Details und Wirkung gelieferter oder einbehaltener Waffensysteme, von Geländegewinnen und Verhandlungsoptionen. All das ist wichtig. Doch drohen dabei jene aus dem Fokus zu geraten, um die es eigentlich geht: die Menschen in der Ukraine.

Deshalb haben wir die Protagonisten unseres Projekt aus dem Frühjahr erneut kontaktiert und ihnen eine simple Frage gestellt: Was ist der Moment, der ihnen seit Februar 2022 am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben ist? Ihre Antworten zeichnen das Bild eines Landes zwischen extremen Emotionen: Trauer, Angst und Wut angesichts der Allgegenwärtigkeit des Todes. Aber auch Hoffnung und Stolz ob der eigenen Resilienz. Sie zeigen eine Radiomoderatorin, die Korrespondenten ins Kampfgebiet führt. Einen Rocksänger, der als Sanitäter an der Front einen Freund bergen muss. Einen jungen Mann, der zufällig auf Tiktok erfährt, dass seine Party-Bekanntschaft getötet worden ist. Eine Uni-Dozentin, die hilft, ukrainische Soldaten in England zu schulen. Und eine Mutter zweier Kinder, die um einen langjährigen Freund und Ex-Partner trauert.

In ihren Schilderungen liegt eine hartnäckige Überzeugung: die Sicherheit, dass sie ihre Heimat nicht den Invasoren überlassen wollen. Um es mit den Worten von Olena Kotsevych zu sagen, der Moderatorin aus Odessa: „Ich habe gelernt, dass ich stolz bin, Ukrainerin zu sein.“

