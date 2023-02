Ein Toter, mehrere Schwerverletzte Deutscher Reisebus verunglückt in Österreich

Bei dem Unfall eines deutschen Reisebusses in Österreich ist ein 31-jähriger Deutscher ums Leben gekommen.

Unter den weiteren 31 Insassen gab es viele Verletzte und mehrere Schwerverletzte, wie die österreichische Polizei am Sonntag nach Angaben der Nachrichtenagentur APA mitteilte.

Die Ursache für den Unfall war zunächst nicht bekannt. Der 51 Jahre alte Busfahrer wurde schwer verletzt und konnte von der Polizei vorerst nicht befragt werden.

32 Businsassen waren auf dem Weg zu einem Rodelausflug

Der Bus mit 32 Insassen war demnach am späten Samstagabend bei Schladming in der Steiermark in einer Kurve von der Straße abgekommen und eine Böschung hinab gestürzt.

Ein Feuerwehrmann steht neben dem verunglückten deutschen Reisebus bei Schladming in Österreich. © AFP/Mike Vogl

Der Bus war aus dem Raum Passau in Niederbayern in Richtung Schladming unterwegs und beförderte eine Gruppe Männer, die zu einem Rodelausflug wollten.

Das Fahrzeug verunglückte in der sogenannten Schlösselkehre auf der Rohrmooser Landstraße (L722).

Mehr als 160 Rettungskräfte am Unfallort im Einsatz

Nach Angaben der Feuerwehr überschlug sich der Bus mehrmals und fiel auf das Flachdach eines am Hang gebauten Firmengebäudes. Das Unfallwrack befand sich dort zunächst in einer labilen Lage und musste gesichert werden.

Unmittelbar hinter dem Unfallfahrzeug fuhr ein Bus mit Feuerwehrleuten, die erste Hilfe leisteten. Drei eingeklemmte Menschen mussten mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Bus befreit werden.

Insgesamt waren mehr als 160 Einsatzkräfte am Unglücksort im Einsatz. Der deutsche Reisebus verunglückte auf der Rohrmooser Landstraße L722 in Richtung Schladming in der sog. «Schlösselkehre». © dpa/Christoph Schlüsslmayr

Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Der verunglückte Reisebus wurde am frühen Morgen mit einem Autokran geborgen.

Die Landesstraße wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt. Nach Angaben der Feuerwehr waren mehr als 160 Rettungskräfte im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Sicherstellung des Wracks an; ein Sachverständiger soll ein Gutachten erstellen. (AFP)

