Die Vorliebe für Kneipen habe ich von meinem Vater. Der hat mich und meine Mutter ab und zu mitgenommen. Dann durfte ich meine Cola trinken, oder es gab ein Stück Schokolade.

Mit Anfang 20 habe ich eine Kneipe in Schöneberg gepachtet, bloß die ganzen Steuern und Finanzen waren nicht so mein Ding. Mit 24 wurde ich ungewollt schwanger und musste die Kneipe wieder aufgegeben. Nach der Entbindung habe ich dann aber weiter in der Branche gearbeitet. Hier bin ich jetzt seit acht Jahren. Das ist mein Milieu.

Mein Mann ist Rentner und lebt in Bayern. Da geht's für mich später auch hin. Gott sei Dank bin ich verheiratet, sonst könnte ich gar nicht existieren. Die Stammgäste kenne ich in- und auswendig: ihre Geschichte, ihre Gewohnheiten, ihre Getränke. Manchmal erzählen sie dir jeden Tag dasselbe. Nicht immer bin ich in Stimmung dafür, dann macht mich das ein bisschen aggressiv. Aber wenn ich im Bus nach Hause fahre, lasse ich den Tag an mir vorbeiziehen. Sind alle lieb. Sind wirklich alle lieb. Die wollen einfach ihre Sachen loswerden.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass ältere Angestellte mehr Verantwortungsbewusstsein haben. Die bleiben nicht bei jedem Zwicken zu Hause. Vor einiger Zeit hat die Chefin einen jungen Mann eingestellt. Es kommen halt manchmal Leute, die haben keine Ahnung. Du musst Bier zapfen und Schnäpse einschenken können. Wenn jemand Neues anfängt, dann weißt du innerhalb von zwei Stunden, ob das was wird oder nicht.

Das kann nicht jeder

Eine wichtige Sache über diese Arbeit möchte ich sagen. Viele Leute glauben, das kann ja jeder. Das kann aber nicht jeder. Deswegen finde ich es wichtig, dass diese Arbeit wertgeschätzt wird, auch wenn sie schlecht bezahlt wird. Wir lassen uns hier nicht die Butter vom Brot nehmen!

Ich freue mich, wenn Leute mich um Rat fragen und mir ihre Sorgen erzählen. Im Endeffekt geht es darum, immer charmant und freundlich zu bleiben. Gerne auch mal frech sein und mit den Witzen mithalten, auch wenn sie unter die Gürtellinie gehen. Einfach mitmachen und offen sein. Freundlichkeit wird mit Trinkgeld und Wiederkommen belohnt, das bringt der Kneipe Geld. So ist der Kreislauf, darum geht's. Wenn ich schlechte Laune habe, trinke ich einen Schnaps zum Lockerwerden.

Eines bedaure ich: Die Zeiten des Frühschoppens sind vorbei. Da kam Papa um zehn in die Kneipe, wenn Mutti in der Kirche war. Um 13 Uhr gab es ein letztes Bier, dann brav ab zum Mittagessen nach Hause. Falls nicht, kam die Frau mit dem Topf, dann wurde hier gegessen.