Eine Bardame, die ihre Sorgen an die Gäste weitergibt? Nee. Das muss genau umgekehrt sein. Ich bin diejenige, die hier zuhört. Junge Mädels wollen die Gäste übrigens gar nicht gern hinterm Tresen. Vor allem nicht, wenn die mit einem riesigen Ausschnitt ankommen.

Ich weiß, dass ich alt bin. Meine Stammgäste kriegen immer ’ne Macke, wenn ich sage: „Noch zwei Jahre, dann bin ich 70, ich lass’ doch meine Zähne nicht mehr machen.“ Letztens habe ich mir tatsächlich einen neuen Pullover gegönnt. Scheißegal, wofür stehe ich denn sonst hier Tag für Tag im Laden? Schön locker-flockig.

In Berlin wohne ich seit 1961. Eigentlich komme ich aus dem Rheinland. Hört man das nicht? Mein Vater war bei der Bundeswehr in Bonn und Kassel. Und dann musste ich dreieinhalb Jahre nach Fürstenwalde zur Oma. Nicht der schönste Teil meiner Kindheit.

Als Friseurmeisterin hab’ ich mich nach der Lehre selbstständig gemacht. Zwischendurch war ich auch mal mit dem Jürgen verheiratet und habe zwei Kinder bekommen. Und dann hat mir mein Exmann diese Kneipe hier angetan. Wir kennen uns seit 21 Jahren, waren lange zusammen, und er arbeitet immer noch drei Tage die Woche für mich. Wir verstehen uns heute viel besser als damals.

Pacht, Strom und Gema sind gerade so drin

Manchmal ist gar nichts los. Da sitze ich drei Stunden alleine hier. Aber draußen steht nun einmal an der Tür, dass wir bis ein Uhr geöffnet haben, dann mache ich auch nicht um 23 Uhr 30 zu. Oft kommen Studenten, die darten oder spielen Karten, so richtig bis früh. Der eine ruft dann immer: „Jutta, komm mal her! Du trinkst einen mit, das ist ja wohl klar!“ Dann gibt’s ’nen Korn, und ich freue mich über diese richtig netten Leute.

Der Laden hält sich. Ich bin nicht reich, kann aber alles bezahlen, das ist wichtig. Pacht, Strom und Gema sind gerade so drin. Klar kommt es auch vor, dass ich im Bett liege und denke, wie schaffe ich das? Dann ist Monat für Monat ein Fragezeichen.

Wir machen jeden Tag selbst sauber. Einmal hatten wir Hilfe, sogar einen Mann. Der hat wirklich gut geputzt – bis er mich beklaut hat. Jürgen hat ihn erwischt, das waren sechs Flaschen Schultheiss. Hätte er doch mitnehmen können und einfach vom Lidl was Neues mitgebracht. Wenn das Vertrauen weg ist, ist es aus.

In anderen Kneipen bin ich nur, wenn wir darten. Da kommen wir manchmal in Vereinskneipen. Kannste aber vergessen, dass ich da was esse. Einer brachte Schrippen, die sahen so aus, als hätte er vorher seine Oma ausgebuddelt. Am liebsten bin ich in meinem eigenen Laden. Mich tragen sie hier mit den Füßen zuerst raus.