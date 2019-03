Seit einem Dreivierteljahr arbeite ich im „Gegenüber“, davor stand ich 18 Jahre in Reinickendorf und Wedding hinterm Tresen. Mein Job als Technische Zeichnerin war mir zu langweilig, und so landete ich geradewegs in einer der schlimmsten Ecken Berlins: Soldiner/Ecke Koloniestraße. Da habe ich den Schliff mitgekriegt. Schlägereien, Messerstechereien, an so einem Abend war alles drin. Mich durchzusetzen, musste ich erst lernen. Eigentlich wollte ich nur drei Tage bleiben, daraus wurden vier Jahre.

Jetzt arbeite ich in meiner Lieblingskneipe. Ist auch mein Kiez hier: Ich bin aus Brandenburg hergezogen, als noch bunt bemalte Enten vor den Häusern standen und es jede Menge Punker gab. Heute dagegen ist es spießig. Viele Westdeutsche sind hergezogen und haben Wohnungen gekauft. Statt bunt bemalter Autos steht da jetzt ein BMW.

Im „Gegenüber“ trifft man viele Charaktere, mit manchen muss man sich auseinandersetzen, weil sie recht anstrengend sind. Ab und zu benimmt sich auch mal jemand daneben, das passt schon. Hier werden alle sehr herzlich aufgenommen. Das ist wirklich schön. Die Leute vermischen sich und spielen zusammen Billard.

Wir machen um 16 Uhr auf und sind dann auf jeden Fall bis 4 Uhr hier. Manchmal, in der Woche, rechnet man gar nicht damit, dass viel passiert, und trotzdem ist der Laden irgendwann voll. Dann ist Wochenende, und man wartet die ganze Zeit auf Gäste.

Manche erzählen ihre komplette Lebensgeschichte

Wenn ich frei habe, bin ich gerne draußen in der Natur oder kümmere mich um meinen Hund und meine Katzen. Außerdem habe ich vier Kinder und sechs Enkelkinder. In unserer Familie gibt es eigentlich keine Kneipengänger.

Gerade bin ich solo. Manches passt einfach nicht. Ich trinke keinen Alkohol, da braucht man keinen Mann, der ständig in Kneipen rumhängt. Ich habe beobachtet, dass das Personal oder die Besitzer beim Mittrinken zu Alkoholikern wurden und selbst mehr trinken als die Gäste. Die mussten die Kneipe dann abgeben.

Grundsätzlich hab' ich zwei Ohren: hier rein, da raus. Man darf sich das alles nicht so zu Herzen nehmen. Es gibt ja wirklich Leute, die erzählen dir ihre komplette Lebensgeschichte. Die Storys sind nicht immer schön, teilweise sogar richtig traurig. Doch wenn die Tür zu ist, lebe ich mein eigenes Leben.

In eine Kneipe, in der ich mal gearbeitet hab, kam eine junge Frau rein, im Bademantel mit einem Bündel unterm Arm. Ich dachte, da ist ein Baby drin. Sie hat gesagt, sie muss sich verstecken und sie hätte ein Wunderkind aus einer anderen Welt dabei. Da hab' ich den Rettungsdienst gerufen.