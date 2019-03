Ich hab' die „Oase“ 2001 an die Backe genagelt bekommen. Habe zuerst den damaligen Besitzer gefragt, ob ich helfen kann, und das lief so gut, dass er gesagt hat, ich kann ruhig öfter kommen. Jetzt bin ich Chefin.

Als Erstes kommen die Rentner. Dann kommen die, die zur Mittagspause schnell ein Bier trinken wollen, das sind oft Bauarbeiter oder der Postbote, wenn er seine Tour beendet hat. Tagsüber sind meistens die Älteren hier, abends kommen die Jungen angeflogen, zum Vorglühen, bevor sie weiterziehen.

Seit 1979 wohne ich in der Bürknerstraße. Als mein Mann und ich in unsere erste Wohnung gezogen sind, haben wir 163 Mark für knapp 90 Quadratmeter gezahlt, dann 500, dann haben sie mir angeboten, für 198 000 Euro zu kaufen. Ich bin doch kein Goldesel! Durch einen Bekannten haben wir zum Glück eine neue Wohnung gefunden.

Existenzängste? Das kannst du laut sagen! Wenn ich um 2.30 Uhr schließe, dann sitzen die bei den Spätis auf Paletten und saufen ihr Bier. Ist ja billiger, als in eine Kneipe zu gehen. Da drüben war mal Brigitte, daneben Retsche, hier war Wolfgang, dann gab's Milena und zwei andere Kneipen um die Ecke. Die Oase ist übrig. Dafür gibt's jetzt hier eine Bar, die erst abends aufmacht und Cocktails für 8 Euro und ein kleines Bier für 5,50 Euro verkauft.

Manche kommen extra aus Charlottenburg

Ich bin 63 Jahre alt. Den ganzen Tag stehen und schleppen. Aber ich habe auch einige liebe Gäste, die mir helfen. Mal sehen, wie lange es noch geht. Und die Gäste sagen schon: „Rosi, mach bloß nicht zu. Wo sollen wir denn dann hin?“

Ein Kunde, der Rentner ist, war in einer dieser neuen Bars, und ich sag's dir, die Rentner haben teilweise noch richtig Geld. Auf jeden Fall sagt der Besitzer: „Alte Säcke wollen wir hier nicht.“ Seitdem ist der Gast jeden Tag bei mir, außer es ist Ruhetag. Wir haben hier sogar Leute, die extra aus Charlottenburg kommen. Man kann schon sagen, der ganze Kiez hat sich sehr verändert. Man hört auf der Straße auch fast nur Englisch.

Mittlerweile zahle ich 384 Euro Strom, dazu kommt die Gema mit 220 Euro plus 360 Euro für die Krankenkasse. Oft muss ich hier eine Doppelschicht machen, meistens am Freitag, und am Sonntag gleich wieder. Dann weißt du, wenn du dich hinlegst, wie deine Beine danach spinnen.

Es gibt auch Gäste aus Norwegen. Ein Mann feiert hier seit fünf Jahren seinen Geburtstag. Vorher ruft er an und sagt Bescheid, dann mach' ich Buletten. Ein Aquavit in Norwegen kostet 8 Euro, hier aber nur 2,20 Euro. Da lohnt es sich, trotz Flug und Hotel herzukommen. Das hat sich international rumgesprochen.

Fotografin Fabienne Karmann und Autorin Rebecca Gürnth leerten während ihrer Recherche etwa 45 Schultheiss-Kugeln pro Nase. Auf der Suche nach den Tresendamen lernten sie den Entbeiner von Neukölln kennen, stießen mit einem Ex-Sträfling auf seine Freiheit an und finden: Die Kneipe im Kiez ist eine Institution.

