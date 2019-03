Dieses „Stübchen am Hafen“ gehört meiner Freundin, die gerade in Urlaub ist. Normalerweise fahren wir immer zusammen weg, nur dieses Jahr hatte ich viel Partystress - mein Ältester ist 40 geworden, der Kleine 30, meine Mutter hatte auch Geburtstag. Es gab nur Feiern, ohne Ende! Da hab' ich meiner Freundin gesagt, ich bleibe hier. Jetzt mache ich für sie Frühschicht.

Eigentlich arbeite ich im Außendienst eines Getränkefachhändlers, daher kenne ich jede Menge Leute und Bars. Ursprünglich habe ich in Heidelberg BWL studiert und bin 1976 nach Berlin gekommen. Danach war ich in der Buchhaltung der Firma, in der ich jetzt auch arbeite. Dann hat mein Chef gesagt, du kannst Leute so gut volllabern, du musst da raus.

Die Jugendlichen gehen heute ja gar nicht mehr einfach so in die Kneipe, die ziehen erst so gegen 22 oder 23 Uhr los. Um die Jungen reinzuziehen, musst du immer mehr Schauspieler sein. Du organisierst vielleicht einen Bingo-Abend. Es darf nur kein Glücksspiel mit Geld sein, das ist verboten. Also muss man sich irgendwas überlegen. Eine Veranstaltung wie ein Tanzabend mit Siebziger- oder Achtzigermusik, dann kommen alle.

Hier um die Ecke sind gleich zwei andere Kneipen dieser Art, und Richtung Mariendorf bestimmt noch vier. Alle stecken in einer ähnlichen Situation, versuchen zu kämpfen.

In Berlin fetzt es einfach

Ich selbst wohne in Lankwitz, da gibt es zwei, drei Kneipen in denen ich Dart spiele. Mittwoch ist immer Trainingstag und freitags Ligaspiel, das heißt, entweder hast du ein Heimspiel oder triffst die gegnerische Mannschaft in einer anderen Kneipe.

Ich bin in Baden-Württemberg geboren, und wir hatten immer eine Wirtschaft, ich bin damit groß geworden. Von daher weiß ich auch, dass die Leute dir jedes Leid erzählen, vor allem die Opis. Es geht darum, welche Krankheit sie so haben. Ich habe echt gerne mit Menschen Kontakt, das ist so meine Art. Aber ich möchte nicht alles in mich reinfressen, was die mir so erzählen. Ab und zu mal helfen ist gut, mehr auch nicht. Einmal im Monat kommt eine Person rein, die die Geschichte noch nicht gehört hat. Super, los geht's!

In Berlin fetzt es einfach. Damals, als Studentin, bin ich mit dem Erzeuger meiner Kinder aus Heidelberg nach Berlin gezogen. Wir waren jung. 1996 habe ich mich von meinem Mann getrennt und bin wieder nach Baden-Württemberg gezogen. Aber meine Kinder fanden es da genauso langweilig wie ich, nur Bäume, Wasser und ein bisschen reiten. Wir hatten richtig Heimweh und haben dann gesagt, wir packen wieder ein und gehen zurück nach Berlin. Ich habe direkt meinen Job wiederbekommen, und mein Chef hat uns eine Wohnung besorgt.