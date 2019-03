Manchmal sind unter den Gästen ein paar Kandidaten dabei, da sagst du: „Um Gottes willen!“ Man versteht die ja auch teilweise nicht, dann geht es los mit Händen und Füßen. Spanier, Portugiesen, ach keine Ahnung, wo die überall herkommen. Ahhh, die müssen doch studieren, was machen die mitten in der Woche, mitten in der Nacht hier? Gut erzogen haben wir sie uns jedenfalls. Die Gläser bringen sie uns direkt zum Tresen. Wenn mal das Bier alle ist, dann gehen sie für dich in den Keller und stechen ein neues Fass an. Wir haben ganz selten den Fall, dass ich wirklich lauter werden muss.

Na ja, hier werden ganz gerne die Klodeckel geklaut. Die reißen die Dinger einfach aus Langeweile ab. Keine Ahnung, wie viele da schon draufgegangen sind. Wir haben schon gesagt, dass wir ein abnehmbares Modell brauchen - am Wochenende abnehmen, in der Woche wieder drauf.

Mit dem Alkohol nimmt auch der Mut zu. Dann lassen die Leute mal die Hosen fallen und oder schlafen beim Biertrinken ein, und ich hole den Edding raus und male los! Im Ernst: Es gibt hier schon eine Menge Kandidaten, die den Kopf auf die Flasche legen und wegknacken. Die lasse ich, sind ja friedlich.

Überfälle gab es in der Gegend schon, deswegen schließen wir ab, wenn keine Gäste mehr da sind. Wir sind auch videoüberwacht, insgesamt gibt es drei Kameras. Du musst schon auch als Frau zeigen, dass du nicht das Opfer bist. Man kann klein und zierlich sein, trotzdem kann ein „Oho!“ drinstecken, das unterschätzen halt viele. Ich zeige deutlich, wo meine Grenzen sind. Eine Weile lass ich mir ja was gefallen, aber irgendwann ist dann auch gut.

Mehr oder weniger bin ich schon in die Gastro reingeboren. Meine Mama hatte drei Kneipen. Allein die Nähe zu den Gästen gefällt mir, das ist ganz anders als zum Beispiel im Hotel. Da heißt es den ganzen Tag: „Ja, natürlich!“ Und hier kann ich auch mal sagen: „Der ist ein Arsch.“ Sogar: „Du Arsch!“ Das ist schon eher mein Leben.

Ich habe fünf Kinder, die Älteste ist 23, der Jüngste zwölf. Geht alles wunderbar. Die machen ja schon ihr eigenes Ding, und es gibt einen Papa. Der kann auch aufpassen. „Bleib' mal zu Hause und stell' dich an den Herd?“ Bitte nicht.

Ab und zu trink ich mal einen Kurzen mit den Gästen. Aber ich muss den Überblick behalten.

Wenn ich hier raus bin, wird alles Erlebte gelöscht. Sonst gehst du kaputt. Na gut, ich hab jetzt Tage, an denen ich mir auch meine drei Gedanken mache. Für mich ist wichtig, dass meine Gäste sich wohlfühlen, dann ist auch bei mir alles klar, dann macht das Arbeiten Spaß. Selbst, wenn die Leute schlechte Laune haben - ich krieg' sie schnell zum Lächeln.