Alfons und ich sind schon 45 Jahre hier. Wir halten die Stellung. All die anderen Kneipen in der Gegend haben schon oft gewechselt. Wir haben jung angefangen und sind mit der Kneipe älter geworden

In unseren Zwanzigern waren wir zusammen, dann haben wir uns getrennt, aber die Kneipe trotzdem weiter zusammen geführt. Jetzt werde ich 68. Zwischendurch habe ich mir eine Pause gegönnt, aber trotzdem stehe ich immer wieder hier. Ich kenne alle Gäste, das hier ist eine echte Familienkneipe.

Morgens bin ich um 11.30 Uhr eigentlich immer unten. Ich wohne gleich nebenan im Haus. Das ist ein kurzer Arbeitsweg. Mittlerweile kommen viele junge Leute, das finde ich gut. Die bestellen direkt drei Flaschen Berliner Luft. Ja, das ist wunderbar. „Ach Gaby“, heißt es, „bei dir ist es so gemütlich.“ Dann gebe ich gerne mal einen aus.

Manchmal schimpfe ich natürlich auch über diesen Laden. Aber wenn ich dann meine Gäste wiedersehe, ist es schon in Ordnung. Nee, nee, es ist schön. Wir haben tolle Stammkunden.

Früher hatte ich schon mal Angst, rauszugehen. Aber das hat sich verändert. Jetzt gibt es jede Menge Studenten, die laufen mit der Bierflasche vorbei, und wenn ich gerade dabei bin, zuzumachen, wünschen sie mir sogar einen schönen Feierabend. Oft warten auch die Gäste auf mich und bringen mich noch bis zu meiner Haustür.

Ich überlege, mit 70 aufzuhören. Doch dann stelle ich mir wieder vor, wie ich zu Hause sitze und mich fühle wie eine alte Mutter. Schrank aufräumen, und wenn du damit fertig bist, fängst du wieder von vorne an? Ohne mich.

Mein Mann ist 2015 gestorben. Einen neuen Partner habe ich nicht, aber einen Sohn, der im Schwarzwald lebt, und zwei Enkelkinder. So oft sehen wir uns nicht, wir telefonieren.

Heutzutage haben die Leute kein Geld mehr und trinken ihr Bier oder ihren Schnaps lieber zu Hause. Früher haben sie hier in Dreier- und Viererreihen am Tresen gestanden. Da habe ich morgens saubergemacht und durfte direkt um fünf Uhr mit dem Bedienen weitermachen. Manche sind aus anderen Bars gekommen und haben von dort andere Leute mitgebracht. Na ja, und dann ging es hier los. Früh um sechse gab's Rambazamba. Das war so, bis der Euro kam.

Och, ich bin hier ein ganz normaler Mensch. Stehe einfach hinter dem Tresen, bin lustig und habe Spaß mit den anderen. Wir schnacken, blödeln, und wenn mal doofe Gäste hier sind, dann sorge ich dafür, dass die auch wieder verschwinden. Nur mit Worten, ist ja klar.