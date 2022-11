Eine Liebe hinter der Welpenmaske „Wollen wir zusammen spielen?“

Manchmal wird Neo nachts von einem Stupsen geweckt. Wenn er die Augen öffnet, kniet Szarik neben ihm im Bett. Er blickt Neo erwartungsvoll an, viel mehr als diesen Blick kann er von Szariks Gesicht nicht erkennen. Den Rest bedeckt eine Maske: Statt der Nase ist da eine schwarze Schnauze, darüber ragen zwei spitze Ohren nach oben.

„Da weiß ich schon, jetzt will er wieder spielen.“ Neo und Szarik heißen eigentlich anders – und irgendwie auch nicht: Es sind ihre Puppy-Play-Namen, die Namen, die sie sich dafür gegeben haben. Als verspielte Welpen heißen sie Neo und Szarik, die Namen hinter den Masken möchten sie lieber nicht verraten.

Als sich Neo, 30, und Szarik, 28, zum ersten Mal auf einer Datingplattform schreiben, ist Neo noch nicht einmal offen schwul. Schon länger spürt er, dass er auf Männer steht, heiratet aber eine Frau. Szarik wundert sich, als er das später hört. Sowas gibt’s heute noch? Neo wächst in einem kleinen Ort in Oberbayern auf. In der Schule wird er angefeindet und will doch nur dazugehören. Muss er denen noch mehr Futter geben, indem er sich outet?

Als Hundewelpe muss man nichts und darf fast alles

Er redet sich ein, dass dieses Leben zu ihm passt: Heiraten, Haus, Kinder. „Ich habe nicht einfach irgendwen geheiratet, ich dachte wirklich, ich liebe sie. Heute weiß ich, dass es etwas anderes war.“ Als es zwischen ihnen mehr und mehr kriselt, reicht seine Frau die Scheidung ein. „Zum Glück“, sagt Neo heute. Damals trifft ihn das hart. Er stellt alles in Frage, seine Identität, seine Sexualität, sein ganzes Leben. Mit Ende 20 fragt er sich: Wer bin ich eigentlich?

Etwa zu dieser Zeit bestellt sich Szarik im Internet seine erste Welpenmaske. Er nimmt das Neopren-Teil aus der Verpackung und zieht es über seinen Kopf, dann betrachtet er sich im Spiegel. „Wie süß“, denkt er. Die Maske fühlt sich richtig an. Aber woher kommt die Sehnsucht nach dem Welpenleben? Maske, Halsband, Leine, Spielzeug werden zum Schalter, den Alltag auszuknipsen: Kein Stress, keine Verantwortung, als Hundewelpe muss man nichts und darf fast alles. Spielen, raufen, kuscheln, toben. Unbeschwert im Hier und Jetzt. Wann erlebt man das schon als Erwachsener? Kindliche Momente kompletter Schwerelosigkeit.

Aber Hunde sind keine Einzelgänger. Szarik will andere Puppies treffen – und findet Neo. Der ist jetzt auch öfter auf einer Online-Plattform für Männer unterwegs. Er sucht nicht nach Dates oder Sex, so weit ist Neo damals noch nicht. Nur mal schauen, wie sich das anfühlt, mit anderen Männern zu chatten. Auch er ist auf die Puppy-Szene aufmerksam geworden.

Als er seine Maske nach dem Bestellen das erste Mal aufzieht, bekommt er kaum Luft. Falsche Größe. Anfängerfehler. Jetzt sucht er im Netz den Austausch mit anderen Puppies – und trifft Szarik. Schon beim Schreiben merken sie, wie sie sich zueinander hingezogen fühlen. Wenn sie die Seite öffnen, hoffen beide, dass da eine neue Nachricht ist. Und da ist immer eine. Endlich tippt einer: Wollen wir uns treffen? Wollen wir zusammen spielen?

Für Außenstehende ist das vielleicht schwer nachvollziehbar: Da verabreden sich zwei fremde Männer, um gemeinsam verkleidet auf dem Boden herumzutollen, zu bellen und auf allen Vieren zu gehen. Mittlerweile gibt es Puppy-Treffen auch in Clubs und Bars, bei CSD-Paraden laufen sie selbstverständlich mit. Aber im Alltag trifft sich der Großteil der Szene im Privaten.

Szarik packt also seinen Koffer. Legt die Maske hinein, seine Kleidung und noch ein paar Spielsachen: Bälle und Kaustangen, was Welpen eben mögen. Dann fährt er zwei Stunden von Regensburg nach Süden. Er stutzt: Das Haus kenne ich doch! Zwei Jahre lang war er als Lokführer mit dem Zug jeden Tag daran vorbei gefahren. Alles Zufall?

„Bei dem hast du sowieso keine Chance“, denkt Szarik

Jetzt steht er zum ersten Mal vor Neo. Ohne Maske. Neo verliebt sich sofort in Szariks Augen. Das ist bis heute so. Manchmal guckt Neo Szarik so lange an, dass es dem schon fast unangenehm wird. Bei Szarik kribbelt es bereits im Bauch, als Neo ihm im Chat ein Foto von sich sendet. „Bei dem hast du sowieso keine Chance“, denkt er. Jetzt hier vor ihm zu stehen, ist überwältigend.

Sie reden den ganzen Abend und die halbe Nacht. Eigentlich spricht fast nur Neo: Über sein Heteroleben bislang und die Sorge, sich zu outen. Szarik übernachtet bei ihm, wegen des weiten Wegs bleibt er gleich ein paar Tage. Am zweiten Tag ziehen sie ihre Masken auf. Geredet wird jetzt nicht mehr viel – klar, als Welpen. Jetzt stehen Gestik, Körpersprache und Berührung im Vordergrund. Sie tanzen zu Musik, füttern sich mit Keksen und schlafen irgendwann nebeneinander ein.

Wir finden das nicht übertrieben und auch nicht gestellt. Wir leben halt so. Neo und Szarik, Puppy-Player

Als Neo nachts aufwacht, merkt er, wie ihre Arme sich berühren. Er verharrt in dieser Position und tut so, als würde er schlafen. Zu schön ist das Gefühl. Szarik rollt mit den Augen, wenn Neo heute davon erzählt. Denn etwas zu sagen, traut sich Neo erst, als Szarik schon wieder abgereist ist. „Immerhin konnten wir unsere Anziehung schon beim Spielen etwas ausleben. Wir waren zwei sehr verschmuste Puppies.“

Heute sind Szarik und Neo seit drei Jahren ein Paar. Anfangs pendelt Szarik noch, aber als er irgendwann jeden Tag die vier Stunden Fahrt zurücklegt, sucht er sich einen Job bei Neo in der Nähe. Ab da gibt es die beiden ausschließlich im Doppelpack, nur wenn sie arbeiten, sind sie getrennt.

Im Gespräch tragen sie die gleichen blau-weißen Outfits, passend zu ihren Masken. Im Hintergrund hängt eine Fotocollage mit Bildern der gemeinsamen Puppyzeit, zwischen ihnen liegt ein Sofakissen, bedruckt mit einem Foto der beiden. „Wir finden das nicht übertrieben und auch nicht gestellt. Wir leben halt so!“

Im Stadtpark nimmt er plötzlich Szariks Hand

Mit Szarik traut sich Neo nach und nach, zu seiner Sexualität zu stehen. Anfangs will er ihre Beziehung noch geheim halten. Nach außen hin sind sie Kumpels. „Irgendwann hat mich das angewidert, dieses ständige Versteckspiel.“ Zu verleugnen, was ihn im Innersten berührt, zehrt an Neo. Als sie im Stadtpark spazieren gehen, nimmt er plötzlich Szariks Hand. Kurz darauf outet er sich bei Familie, Freunden und Kollegen. „Es war wie ein Zwang. Das musste einfach raus.“

An ihren Ringfingern tragen Neo und Szarik heute jeweils einen dunklen Ring, einen Partnerring. Der dient bis auf Weiteres als Platzhalter. Erst wollen beide bei den Eltern des anderen vorsprechen. Szarik bei Neos Eltern in Oberbayern und Neo bei Szariks Eltern in Sachsen.

Dass Neo überhaupt noch einmal heiraten würde, galt für ihn als ausgeschlossen. „Aber was wir haben, ist unbeschreiblich.“ Wenn beide dann den Antrag gemacht haben, wollen sie ihre Hochzeit planen. Auf dem Standesamt werden ihre Welpen-Alter-Egos zwar ziemlich sicher nicht in Aktion treten. Dafür aber bei der Feier, zu fortgeschrittener Stunde, „wenn die kleinen Neffen und Nichten im Bett sind“.

