Lauter Eis

Die Eismanufaktur am Botanischen Garten hat immer auch saisonale Eissorten aus frischen Zutaten im Angebot, aktuell zum Beispiel Rhabarber-Vanille, Safran-Rhabarber, Bergamotte und Halva mit Sesam.

Lichterfelde, Hortensienstraße 12B und Neukölln, Warthestr. 4, lauter-eis.com

Eisderix

Die Eismanufaktur bietet in Rixdorf klassische Sorten bester Qualität in Bechern zum Abholen nach Vorbestellung unter Tel. 81 47 49 52.

Neukölln, Böhmische Str. 48, eisderix.de

Dodo

Das Café macht den Platzhirschen mit Eis für Erwachsene Konkurrenz: Braune Butter mit Anis und Salzmandel, Blutorange-Aperol, für die Kleinen Panna Cotta Maracuja und viele Sorbets für Veganer.

Prenzlauer Berg, Dunckerstr. 12, cafe-dodo.eatbu.com

Par Creamery

Puristisch-modern designter Laden und immer lange Schlangen davor. Sehr gutes Eis in der Waffel oder im Becher, manchmal etwas zu süß, aber immer mit bestem Handwerk und Zutaten gemacht.

Prenzlauer Berg, Oderberger Str. 38

Süßfein

Große Auswahl an Eisbechern zum Vorbestellen oder Liefernlassen. Aber auch geradlinige Eissorten aus herausragend guten Zutaten in der Waffel to go.

Prenzlauer Berg, Rykestr. 50, und Mitte, Brunnenstr. 156, suessfein-berlin.de

Hokey Pokey

Niko Robert ist der König der Eispatisserie: 75 Sorten pro Jahr, jede eher ein Dessert als was zum Nebenbei-Wegschlecken.

Prenzlauer Berg, Stargarder Str. 72/73, Pankow, Berliner Str. 49, hokey-pokey.de

Cuore di vetro

Im winzigen Café mit seinem gläsernen Eislabor sind aktuell die Hausbecher mit drei Sorten Eis, karamellisierten Feigen, Mandel-Brittle und Sahne der Renner to go.

Mitte, Max-Beer-Str. 33, cuoredivetro.berlin

Whoop Whoop

Philipp Niegisch und Physiker Boris König machen Eis à la minute mit flüssigem Stickstoff. Fünf monatlich wechselnde Sorten, lecker und toll fürs Auge. Als Take-away oder im Umkreis von 2 km Lieferung über Lieferando.

Mitte, Oranienburger Str. 84 und Rosenthaler Str. 3, woopwoopicecream.de

Canal

Daniella Barriobero und Guadalupe Eichner können nicht nur himmlische Eclairs, ihr Hauptgeschäft ist Eis. 30 Sorten pro Saison, mindestens sieben davon cremig vegan. Neuer Liebling: Kokosnuss-Eis mit Kakao-Nibs.

Mitte, Rosenthaler Str. 40 (Hackesche Höfe) und "Waffel oder Becher", Spandauer Str. 1, canal.berlin

Jones Icecream

Die Waffeln handgedreht, das Eis lebt von Kontrasten: cremig und stückig, leichte Süße, sanfte Säure, etwas Salz, das Werk von Patissière Gabrielle Jones. Vorbestellen bis 8 Uhr und am selben Tag abholen oder liefern lassen.

Schöneberg, Goltzstr. 3, jonesicecream.com

Berlin Homemade Icecream

Hier gibt’s auch experimentierfreudige Sorten wie Türkischer Joghurt, Baklava oder Gebrannte Mandel und Lemon Mint Daiquiri.

Schöneberg, Elßholzstr. 10

Kiezeis

Tolle, kreative Sorten wie Dill, Koriander oder Spargeleis (schmeckt tatsächlich!) und auch viele konventionelle als take-away, derzeit Vanille, Milcheis, Kakao, Erdbeersahne, Mangosorbet, Nuss. Hauseigener Kiez-Lieferservice. Bestellung per Mail oder telefonisch.

Schöneberg, Winterfeldtstr. 46, kiezeis.de

Zàgara

Kaffee, Cookies und täglich frisches italienisches Eis, etwa dunkle Schoko mit Rote Bete oder Bio-Ricotta mit kandierter Zitrone. Die Mini-Eisdiele am Schlesischen Tor gibt’s seit einem Jahr. Bestellen oder gleich am To-Go-Fenster mitnehmen.

Kreuzberg, Köpenicker Str. 4, zagara-ice-cream-shop.business.site

Lecko' Mio

Nadja Maßmanns supercremiges Eis wird hergestellt im eigenen Familienbetrieb - von Lakritz bis Vanille Bourbon, von Sorbets bis zweierlei Nuss. Außerdem Spaghettieis und Bananensplit - wie in den Sechzigern! Vorbestellung per WhatsApp unter 0151 17 60 59 81

Kreuzberg, Graefestr. 80, leckomio-gelateria.de

