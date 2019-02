Es gibt wohl nur wenige Sportarten, bei denen man sich so sehr auf jede einzelne Bewegung konzentriert. Einfach losmarschieren – unmöglich. Ein prima Mittel zur Entschleunigung. Zumal jeder falsche Handgriff zum Sturz führen kann. Ist der Halt einmal verloren, bekommt man ihn nur schwer zurück, weil ja alles glatt ist, und selbst am Sicherungsseil baumelnd können die eisigen Formationen mit ihren scharfen Kanten schmerzhaft sein. Davor warnen alle Kletterer, doch was zunächst abschreckend klingt, macht den eigentlichen Reiz aus. Kein Zentimeter geht von allein, jeder Schritt ist ein Fortschritt. Man spürt, wie die anfängliche Furcht weicht, sieht sich selbst dabei zu, wie die Technik besser wird und wie man langsam, ganz langsam, das Eis kontrolliert und nicht umgekehrt. Einen 15 Meter hohen Eisfall zu erklimmen, fühlt sich an wie eine erfolgreiche 5000er-Besteigung.

Oben endlich Gelegenheit, die Umgebung für einen Augenblick zu genießen. Nun fällt die Anspannung ab, mit dem Eis ist es wie mit Wolken: Wenn man die Formationen nur lang genug beobachtet, werden sie irgendwann zu tanzenden Gestalten, zu barocken Schlössern und zu erstaunlich vielen mächtigen Phallussymbolen.

Oberhalb der Baumwipfel reicht der Blick übers Brentatal im italienischen Trentino. Der Eisfall liegt nahe Madonna di Campiglio, in dem Dorf leben etwa 750 Einwohner, die meisten vom Tourismus. Outdoor-Ausrüster neben Pizzerien, die Fachwerkhäuser im Ortskern sind fast alle Hotels, die Eislaufbahn ist umfunktioniert zum „Experience“-Parcours eines deutschen Autoherstellers. Eigentlich kommen im Sommer die Wanderer und Mountainbiker, im Winter vor allem Skifahrer.

Kletterer müssen die Bedingungen lesen können

Während Bayern im Januar meterhoch begraben wurde, liefen in den Dolomiten die Schneekanonen. Im Dorf klackern zwar nach wie vor die Sohlen der Skischuhe über die Bürgersteige zur nächsten Gondel, doch statt einer dichten weißen Decke liegt ein löchriger Flickenteppich über dem schroffen Bergpanorama. Auch deshalb sind Alternativen zum klassischen Winterurlaub zunehmend beliebter. Zum Eisklettern braucht es keinen Schnee. Es reicht, wenn es kalt ist.

Paolo will weiter zu Wasserfall Nummer zwei. Die Hänge des Tals nehmen sich gegenseitig die Sonne, deshalb hat es hier im Winter selten Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Für Eiskletterer formt sich daraus ein großer, glitzernder Spielplatz, von einem Wasserfall zum nächsten sind es nur ein paar Schritte. Einige von ihnen waren schon am Morgen von weitem zu erkennen, während des Aufstiegs aus dem Tal. Darunter solche, die man nicht mal theoretisch für irgendjemanden als Aufstieg in Betracht gezogen hätte. Dort hängen jetzt ganze Seilschaften in der Vertikalen, lediglich gehalten von ein paar Schrauben in dünnem Eis und einem Kletterkumpel mit Sicherungsseil.

Das ist was für Profis, Paolo hat ein weniger steiles Exemplar im Blick. Ist trotzdem eine Nummer schwieriger und vor allem viel höher als der Aufstieg vom Vormittag. Schon das Eis sieht anders aus. Glasiger, nicht milchig, geformt wie Blumenkohl. Kletterer müssen die Bedingungen lesen können. Spröde oder fest, glatt oder rau, massiv oder hohl – daran entscheidet sich, ob die Krallen halten oder nicht.

Stallone würde mit einem Sprung aus dieser Misere entkommen

Diesmal denkt Paolo gar nicht daran, die Route vorzuklettern. Das Seil hängt schon im Berg, er deutet nur auf den Zielpunkt. Gibt noch ein paar Tipps und immerhin auch die Eispickel mit auf den Weg: Das Becken nah ans Eis für einen guten Schwerpunkt, Arme und Beine immer über Kreuz bewegen, sonst schwingt man im Wind wie eine Saloontür. Noch einmal Mut und Kräfte sammeln für den letzten Akt des Tages.

Das Selbstvertrauen wächst langsam. Linker Fuß, rechte Hand, Wechsel. Noch drei, vier Meter. „Was ist los?“, ruft Paolo, wohl besorgt, man könne eingeschlafen sein. Es geht nicht weiter. Die Kälte hat die Muskeln fest im Griff, die Hände die Eispickel nicht mehr. Festgefahren. Vielleicht, mit einem kleinen Sprung und ausgestrecktem Arm, könnte man aus dieser Misere entkommen. Würde Sylvester Stallone im Bergsteiger-Actionfilm „Cliffhanger“ locker so machen. Das Resultat ist eher Dostojewskis „Der Idiot“. Mehr Hüpfen als Springen, natürlich erfolglos, das Seufzen des Guides ist vermutlich im gesamten Brentatal zu hören. So baumelt man dann zwischen Hollywood-Kino und russischer Weltliteratur. Abseilen. Feierabend.

Am nächsten Morgen steht Paolo schon früh am Treffpunkt, fragt: „Worauf hast du Lust, Ski oder Eisklettern?“ Keine Frage, pack die Steigeisen aus. Auf dem Weg zum nächsten Eisfall sagt er: „Der erste Tag ist der erste Tag. Der nächste läuft viel besser. Man muss es nur einmal ausprobieren.“ Was gestern noch unmöglich schien, ist heute gar nicht mehr so beängstigend. Linke Hand, rechter Fuß, Hüfte ran, kleine Schritte. Paolo behält recht. Man kann dem Mann vertrauen.