El Gordo Gewinnzahlen live Der Jackpot ist geknackt

Gemessen an der Gesamtsumme ist die spanische Weihnachtslotterie so groß wie kein anderes vergleichbares Glücksspiel. 2021 kauften Spanier:innen Lose im Wert von insgesamt 3,4 Milliarden Euro. Die Lose können nur an den Verkaufsstellen des staatlichen Lottounternehmens in Spanien erworben werden.

Der Hauptgewinn heißt „El Gordo“, das bedeutet „der Dicke“. Bei der richtigen Losnummer winken hier maximal vier Millionen Euro. Viele Spanier:innen gründen Tippgemeinschaften oder kaufen die günstigeren Zehntellose, anstatt ganze, teurere Lose. Die TV-Übertragung der Ziehung erreicht gigantische Einschaltquoten von um die 50 Prozent. Die heutige Ziehung dauert bis ca. 13 Uhr.

Nach 11:20 Uhr wurde der Jackpot geknackt. Laut Angaben der spanischen Tageszeitung El Pais wurden Lose mit den El-Gordo-Gewinnzahlen 05490 in vielen Teilen Spaniens verkauft. Pro Zehntellos winken 400.000 Euro.

Live: El Gordo und andere Gewinnzahlen 2022

Erster Preis (El Gordo) mit max. 4 Millionen Euro: 05490

Zweiter Preis mit max. 1.250.000 Euro: 04074

Dritter Preis mit max. 500.000 Euro: 45250

Vierter Preise mit max. 200.000 Euro: 54289, ---

Fünfter Preise mit max. 60.000 Euro: 62391, 43696, 88509, 38454, 24492, ---, ---, ---

Alle Angaben ohne Gewähr.

Suchtgefahr beim Glücksspiel

Glücksspiel kann süchtig machen. In Deutschland gilt die Glücksspielsucht als eine anerkannte Krankheit. Dabei wird pathologisches Glücksspiel als sogenannte Verhaltenssucht kategorisiert. Prinzipiell kann jede Art von Glücksspiel ein problematisches Spielverhalten auslösen.

In Deutschland sind laut aktuellen Studiendaten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) etwa 430.000 Menschen von einem pathologischen Glücksspielverhalten oder von einer Sucht betroffen.

Kennzeichnend für eine Glücksspielsucht ist zum Beispiel, dass Betroffene mit Glücksspielen vor Problemen oder anderen negativen Emotionen zu fliehen versuchen.

Dabei wird häufig mehr Geld für Glücksspiele eingesetzt, als den Spielern eigentlich zur Verfügung steht. Verschuldung, Beschaffungskriminalität, soziale Isolation und auch Depressionen gelten als häufige Folgen von pathologischer Spielsucht. Betroffenen bietet die BZgA ein umfangreiches Beratungsprogramm.

