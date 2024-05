Entzauberte Elternmythen „Bildschirmzeit ist nicht automatisch schlecht“

Kein Thema ist Tabu, wenn sich täglich Hunderte Eltern an die US-Ökonomin Emily Oster wenden. Darf mein Baby Cracker essen? Ist Joggen in der Schwangerschaft okay? Wann ist die beste Zeit zum Töpfchen-Training? Können Impfungen Autismus auslösen? Oster beantwortet sie auf Instagram und ihrer Plattform ParentData, gern mal verschwitzt zwischen Laufrunde, Einkauf, Job und Kinderabholen.