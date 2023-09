Ermittlungen wegen Totschlags Sechsjähriger bei Neubrandenburg tot gefunden

In Pragsdorf bei Neubrandenburg ist ein Kind tot aufgefunden worden. Es handelt sich um einen sechsjährigen Jungen, der seit Donnerstagnachmittag vermisst wurde, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.

Die Polizei ermittelt nun wegen Totschlags. Der Junge war am Donnerstagabend mit „massiven Verletzungen“ am Oberkörper in einem Gebüsch in Pragsdorf gefunden worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Aufgrund der Verletzungen werde von einem Tötungsverbrechen ausgegangen.

Die Eltern hätten das Kind vermisst gemeldet. Es folgte eine groß angelegte Suche von Polizei, Feuerwehr und Anwohnern mit Unterstützung von Hunden und einem Hubschrauber. Einsatzkräfte der Feuerwehr stießen schließlich auf das Kind.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen und einer Einlieferung in ein Krankenhaus habe nur noch der Tod des Jungen festgestellt werden können, erklärten die Ermittler. Die Leiche werde von Rechtsmedizinern bereits obduziert, um die genaue Todesursache und damit auch die Umstände des Falles zu klären.

Eine Mordkommission nahm Ermittlungen auf. Die Polizei habe am Fundort viele Spuren gesichert, hieß es. Das Gelände sei abgesperrt. Im Ort liefen bereits intensive Befragungen. (dpa, AFP)