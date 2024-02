„Odysseus“ soll 23:49 aufsetzen Hier sehen Sie die US-Mondlandung im Livestream

Erstmals seit mehr als 50 Jahren soll es am Donnerstag wieder eine US-Mondlandung geben. Eine Woche nach seinem Start soll dafür der Mondlander „Odysseus“ des US-Privatunternehmens Intuitive Machines auf dem Erdtrabanten aufsetzen, nachdem mehrere Anläufe verschiedener Unternehmen scheiterten.

Als Landeplatz ist ein Einschlagkrater in rund 300 Kilometer Entfernung vom Südpol auserkoren worden, exakt um 23.49 Uhr (MEZ) soll die Landung erfolgen. Der Lander soll sanft in der südlichen Region des Erdtrabanten aufsetzen. Mondlandungen gelten als technisch höchst anspruchsvoll und gehen häufig schief.

„Odysseus“ war am 15. Februar an Bord einer SpaceX-Trägerrakete vom Kennedy Space Center in Florida ins All gestartet. Wenn die IM-1 genannte Mission glückt, wäre es die erste US-Mondlandung seit dem Ende des Apollo-Programms vor mehr als 50 Jahren.

„Odysseus“ ist etwa so groß wie eine altmodische britische Telefonzelle, hat Aluminium-Beine, wiegt rund 700 Kilogramm und kann etwa 130 Kilogramm Ladung mitnehmen. Einen großen Teil davon hat die Nasa mit Forschungsgeräten und anderem belegt, den Rest haben sich vor allem kommerzielle Unternehmen für ihre Vorhaben gesichert. Zudem hat der US-Künstler Jeff Koons 125 Miniaturskulpturen aus rostfreiem Stahl mitgeschickt.

Erfolgreiche Mondlandungen sind bisher nur den USA, der Sowjetunion, China, Indien und Japan gelungen. Einem Privatunternehmen gelang ein solches Unterfangen noch nie. (AFP, dpa)