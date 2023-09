Es „klappt“ So bereichern multifunktionale Möbel kleine Räume

Die Idee platzsparender oder multifunktionaler Möbel ist nicht neu. Schon Charlie Chaplin hatte 1916 in seinem Kurzfilm „Ein Uhr nachts“ mit einem eigenwilligen Bett zu kämpfen hatte, das mittels Drehmechanismus in der Wand integriert war, und für James Bond, 1967 gespielt von Sean Connery, wurde in „James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“ ein Klappbett zur Falle. Erst ein Jahr zuvor entwarf der Kieler Rolf Heide mit der „Stapelliege“ einen echten Design-Klassiker. Seit 1966 bereichert das hochwertige und zeitlos gestaltete Bett, dessen Liegeflächen inklusive Matratze platzsparend übereinander gestellt werden können, Gäste- und Jugendzimmer.