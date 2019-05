Geboren wird Amin mutmaßlich 1925 in Arua im Norden Ugandas. Nach gerade vier Jahren Schulbildung kann er kaum lesen und schreiben, sein Englisch ist miserabel. Körperlich sticht er dagegen aus der Masse heraus. 1,93 Meter groß, um die 120 Kilogramm schwer. Amin war neun Jahre lang ugandischer Boxmeister.

Wieso aber reagierte die Weltgemeinschaft nicht früher? Immerhin war die weder von der gleichen Hoffnung wie die Ugander getrieben, noch stand sie in dem Verdacht, sich von seinen Geschenken und netten Worten blenden zu lassen. Im Ausland wird der Hüne schlicht für einen Politclown gehalten. Amin hatte selbst mit diversen Eskapaden dazu beigetragen. Einmal schickt er ein Telegramm an die Queen, in dem er ihr anbietet, sie möge ihn jederzeit in Uganda besuchen, wolle sie einmal „einen richtigen Mann kennenlernen“. In einem anderen Schreiben offeriert er US-Präsident Nixon in der Watergate-Affäre Zuflucht. An seiner Uniform hängen erfundene Abzeichen, er selbst gibt sich den Titel: „Seine Exzellenz, Präsident auf Lebenszeit, Feldmarschall al Hadsch Doktor Idi Amin Dada, Herr aller Tiere der Erde und aller Fische der Meere und Bezwinger des Britischen Weltreichs in Afrika im Allgemeinen und in Uganda im Besonderen“.

Im Ausland eine Witzfigur, in der Heimat ein Hoffnungsträger – bis Idi Amin einen Traum hat und am nächsten Morgen entscheidet, alle Asiaten zu enteignen und binnen drei Monaten aus dem Land zu werfen. 50 000 Inder und Pakistani müssen fliehen, danach ist die Wirtschaft am Ende. Schon bald gibt es nicht mal mehr ein Stück Seife im ganzen Land zu kaufen. Der Rückhalt in der Bevölkerung sinkt.

Abtrünnige Minister treiben tot im See

Mit den Westmächten verscherzt es sich Amin 1971, als er Israel unverhohlen um 20 Kampfjets bittet, um seinen Erzfeind Tansania anzugreifen. Die Israelis weigern sich, anders als Muammar al-Gaddafi in Libyen. Von nun an ist Amin ein Verbündeter der arabischen Welt und geriert sich als Antisemit. Er lobt den Holocaust, was ihm den Beinamen „Afrikas Hitler“ einbringt. Er fordert vor der UN-Vollversammlung die Zerstörung Israels. Als palästinensische Terroristen während der Olympischen Spiele in München israelische Geiseln töten, beglückwünscht Amin die Attentäter.

Verbündeter der arabischen Welt. Amin mit seinem Freund Arafat. Foto: imago/ZUMA/Keystone

Als Terroristen auf ugandischem Boden eine Air-France-Maschine mit israelischen Geiseln in ihre Gewalt bringen, sind es ausgerechnet israelische Spezialkräfte, die während der „Operation Entebbe“ die Entführer töten und die meisten Geiseln befreien. Amin tobt, lässt die im Krankenhaus befindliche jüdische Geisel Dora Bloch später ermorden. Weil das benachbarte Kenia den Israelis bei der Ausreise geholfen hatte, werden auf Amins Befehl mehrere hundert Kenianer in seinem Land umgebracht.

Mittlerweile stapeln sich die Leichen im Land so hoch, dass man gar nicht mehr alle vergraben kann. Sie werden stattdessen den Krokodilen im Victoriasee zum Fraß vorgeworfen. Selbst die sind irgendwann satt, angeblich gibt es an einem Staudamm in Uganda einen Mitarbeiter, dessen einzige Aufgabe darin besteht, die Zuflüsse des Kraftwerks frei von Leichen zu halten. Amin macht sich gar nicht mehr die Mühe, das Morden zu kaschieren. Abtrünnige Minister treiben tot im See. Das Amok-Regime ist für alle ersichtlich, längst traut sich niemand mehr, darüber zu reden. Wer nicht außer Landes flüchtet, wie Henry Kyemba später, der schweigt.