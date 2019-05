Und so ist es letztlich der Präsident selbst, der sein politisches Ende einläutet. Es beginnt 1978, Amin verursachte es durch einen Krieg.

Es gibt Gerüchte über Putschpläne gegen Amin, weshalb er die Befehlshaber seiner Armee lieber beschäftigt und von Ugandas Hauptstadt Kampala fernhält. Mit einem Angriff auf Tansania will der Diktator außerdem von der desolaten Wirtschaftslage ablenken. Also findet Amin einen Vorwand, um seinen Erzfeind Julius Nyerere, den tansanischen Präsidenten, zu attackieren. Auf den hatte Amin es ohnehin abgesehen, spätestens seit der dessen Freund Milton Obote Asyl im Land gewährt hatte. Doch Amin verkalkuliert sich, vielleicht zum ersten Mal. Ugandische Soldaten laufen über, am 11. April 1979 flieht der Diktator mit einem Teil seiner Familie, im Mai fällt die letzte Bastion in seinem Heimatort Arua.

Amin findet zunächst Zuflucht bei seinem Freund Gaddafi in Libyen, später zieht er nach Saudi-Arabien. Dort lebt er im Exil unter der Auflage, sich nicht politisch zu äußern. 2003 stirbt er an Nierenversagen. Er wird im saudischen Jeddah begraben, weil Uganda ihm auch nach seinem Tod eine Rückkehr verweigert. Ein Prozess vor einem internationalen Gerichtshof wurde dem „Schlächter von Afrika“ nie gemacht.

Er hatte mindestens mindestens 44 Kinder gezeugt

40 Jahre nach dem Sturz Idi Amins besuchen Touristen das Land heute nicht nur wegen der Berggorillas, die im Südwesten des Landes eines ihrer letzten Refugien haben. Einige kommen auch wegen der Folterkammern, die man besichtigen kann. Das dunkelste Kapitel des Landes übt eine morbide Faszination auf Besucher aus.

Viele Einheimische schildern dieses Kapitel ihrer Geschichte nüchtern, wenn sie gefragt werden. „Im Alltag spielt der Name Idi Amin heute keine große Rolle mehr“, sagt eine Uganderin aus Kampala. Die Mittvierzigerin mag nicht gern darüber reden, will ihren Namen lieber nicht nennen. Es scheint, als wolle sie das Thema endlich hinter sich lassen. Unter den jüngeren Ugandern wüssten manche nur wenig über Amin. Vor einigen Jahren hatte der amtierende Präsident Yoweri Museveni den Nachkommen Amins die Rückkehr in ihre Heimat ermöglicht. Das sind gar nicht so wenige, immerhin hatte Amin mindestens 44 Kinder gezeugt. „Die führen hier ein ganz normales Leben im Land“, sagt sie.

Ein Enkel des Diktators, Taban Amin, sitzt heute als Abgeordneter im ugandischen Parlament.