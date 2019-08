Wie ist es mit dem Nahen Osten: Sind die Interessen der Amerikaner dort überhaupt noch zeitgemäß?

Das sind westliche Interessen. Wir schützen euch. Stellen Sie sich mal vor, wir wären nicht da. Dann würde noch mehr Chaos drohen, als es schon gibt.

Davon gibt es zur Zeit mehr als genug, unter anderem verursacht durch den Irakkrieg.

Ja, weil die Amerikaner große Fehler gemacht haben. Aber die Bedrohungen werden nicht kleiner. Und die ganze EU sitzt da ohne eine Sicherheitsstrategie. Die Frage bei unserer Rolle im Nahen Osten ist nicht so sehr, ob wir das gut machen. Wir haben das teilweise schlecht, teilweise besser gemacht. Aber es gibt niemand anderen, die Russen sind kein Ersatz. Der einzige richtige Partner sind die USA. Europa hat sich verabschiedet.

Sie sind 1964 in den diplomatischen Dienst eingetreten, kamen ans Generalkonsulat in Hamburg. Warum starteten Sie Ihre Laufbahn in Deutschland?

Das war, wie sehr oft im Leben, ein Zufall. Ich wurde nach Hamburg geschickt, weil ich auf der Uni Deutsch gelernt hatte – aber nicht gut genug, um richtig zu sprechen.

In Berlin organisierten Sie später den Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke mit.

Die Verhandlungen habe ich zwar nicht geführt, aber ich habe die Organisation übernommen. Es gab zwei Austausche, 1985 und 1986, beim ersten fanden lange Verhandlungen statt, beim zweiten gar keine – das war die Freilassung des russischen Dissidenten Natan Scharanski. Für ihn haben wir Spione zu den Sowjets zurückgeschickt. So um zehn Uhr fuhr ein Wagen vor, lud Scharanski ein, und weg war er. Dann warteten wir eine Stunde oder mehr an der Glienicker Brücke. Ich habe richtig gefroren, es war kalt, und schließlich kam ein Bus mit drei Menschen drin, die gingen lautlos über die Brücke. Das waren die drei Agenten, die die Sowjets wiederhaben wollten.

Kamen Sie schon zu Mauerzeiten nach Ost-Berlin?

Na klar! Ich war in der amerikanischen Militärregierung hier in West-Berlin und ein Teil unserer Aufgabe bestand darin, so oft wie möglich rüber zu fahren. Für uns war das allerdings nicht Ost-Berlin, sondern der Sowjetische Sektor.

Was haben Sie da gemacht?

Ich bin rumgefahren, einkaufen oder essen gegangen. Manchmal habe ich mit unserer Botschafterin drüben geredet. Jeden Tag schickten die drei Alliierten im Westen jeweils einen Jeep mit Soldaten. Man sprach von „flag tours“, wir zeigten die Fahne, die auf dem Auto montiert war, um zu demonstrieren, dass wir auch drüben Rechte haben. Die hatten wir uns hart erkämpft. Sie kennen das berühmte Bild mit dem Panzer am Checkpoint Charlie – der Grund für diese Konfrontation war der Versuch der Sowjets, den Checkpoint zu schließen. Wir betrachteten uns als Treuhänder der deutschen Einheit. Der Checkpoint musste offen bleiben.

Der Ort ist Ihnen wichtig.

Ja, das ist mein Lieblingsplatz in Berlin. Er ist kein Symbol der Konfrontation, sondern einer der Hoffnung. Der Platz war die einzige Stelle von der Ostsee bis zur Adria, wo einige Menschen, Leute wie ich, den Eisernen Vorhang unkontrolliert passieren konnten. Es war der Ort, der die Einheit Berlins offen hielt. Deshalb ärgere ich mich über seinen Zustand. 30 Jahre nach dem Kalten Krieg, und das Gelände liegt immer noch hässlich brach. Jetzt will der Senat fest vereinbarte Pläne verwerfen und viele Sozialwohnungen bauen. Nichts gegen Sozialwohnungen, aber dieser Ort ist zu wichtig, um Objekt von politischen Streitigkeiten zu sein. Er hätte etwas anderes verdient.

Was denn?

Er sollte ein lebendiges Stadtquartier werden, ein Anker der Strecke zwischen der Topographie des Terrors und dem Zeitungsviertel, wo auch an die Mauer erinnert wird.