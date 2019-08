„Konservativ, hemdsärmelig, durchsetzungsfähig“, so haben Sie die Deutsch-Amerikaner beschrieben.

Ja, es gibt sehr wenige Sozialisten unter ihnen. Ein Grund, warum ich in Deutschland keine Schwierigkeiten hatte, mich einzugewöhnen, war mein Vater. Er konnte die Sprache nicht, aber er war deutsch, alles andere als sozialdemokratisch. Er hat mir eingebläut: Du musst alles selber schaffen.

Ihre Vorfahren stammen aus Ostpreußen, das Sie auch mal besucht haben. Gräfin Dönhoff beschreibt in Ihren Büchern die ausgeprägten Jahreszeiten dort: heiße Sommer, verschneite Winter.

Es ist interessant, Einwanderer haben als neue Heimat sehr oft einen Ort gewählt, der aussah wie die Gegend, aus der sie kamen. Meine Großeltern landeten an den Großen Seen im Norden Amerikas – das ähnelt sogar geologisch Ostpreußen. Das erste Déjà-vu hatte ich während meiner Zeit am Konsulat in Hamburg, als ich Schweden besuchte. Hier sieht’s ja aus wie in Michigan!, dachte ich. Das Grenzgebiet zwischen Kanada und den USA, über 3000 Meilen von Maine bis zum Pazifik, ist fast das Gleiche wie Mecklenburg.

Haben Sie in Ostpreußen eine Verbindung zu Ihren Wurzeln gefühlt?

Nein. Aber ich habe in Berlin zwei Mal alle Kornblums aus deutschen Telefonbüchern zu mir nach Hause eingeladen. Es gab Barbecue und Musik, das hat viel Spaß gemacht. Ungefähr 100 Leute kamen da jeweils. Wahrscheinlich stammen deren Familien ursprünglich alle aus derselben Ecke, aber ich kannte keinen von denen. Einige lebten in Hamburg, die Mehrzahl in Berlin. Beim ersten Mal stand die Mauer noch, das war 1987, trotzdem waren zwei Ehepaare aus der DDR dabei, ältere Leute, die durften ja rüber.

Herr Kornblum, die „German Angst“ geht uns nicht aus dem Kopf. Wir sind also ängstlich und sollen selbstbewusster sein – Sie haben schon öfter eine stärkere Führungsrolle des Landes gefordert.

Führungsrolle habe ich nicht gesagt. Ich bin gegen den Ausdruck. Deutschland hat eine zentrale Position in Europa, es führt in diesem Sinne seit 60 Jahren – das wird auch so bleiben. Wie es sich in dieser Rolle verhält, ist sehr vernünftig. Die Franzosen würden sagen: hausbacken und altmodisch. Zurückhaltend zu sein, bedeutet nicht, dass man nicht strategisch denkt. Dieser Punkt wird in Deutschland oft missverstanden. Was hier fehlt, sind auch nicht Verteidigungsfähigkeiten, sondern ist ein strategischer Blick, was Sie überhaupt mit ihrem Einfluss anfangen wollen. Ein Verteidigungsminister kann diese strategische Kompetenz nicht allein aufbauen. Ich war sehr zufrieden mit den pragmatischen Akzenten, die Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bei ihrer Vereidigung gesetzt hat. Ein guter Anfang.

Jetzt kommt bestimmt gleich die US-Forderung nach mehr Geld für den Verteidigungshaushalt.

Es gibt seit Jahren die Nato-Verpflichtungen, die Deutschland einfach ignoriert hat. Schon Bill Clinton hat sich darüber beklagt. Über Verteidigungsausgaben redet man aber besonders jetzt, weil unklar ist, wie sie eigentlich eingesetzt werden sollen. Nicht nur die Amerikaner, auch die Franzosen befürchten, dass Deutschland sich nicht mehr an gemeinsame Abmachungen hält. Man spürt hier immer noch eine quasi-pazifistische Stimmung. Die aktuelle rhetorische Überbetonung von Frieden führt zu einer Lähmung, besonders bei der jungen Generation. Man bleibt ruhig und artig, ist nicht kreativ und nicht frech.

Das hängt auch damit zusammen, dass die Vereinigten Staaten nach einem von Deutschland begonnenen Weltkrieg seit einem halben Jahrhundert Schutzmacht sind.

Nicht nur das, sondern es gäbe keine EU ohne das Versprechen der Amerikaner, die Europäer vor sich selbst zu schützen. Was dringend notwendig ist. Obwohl es eine stille Präsenz ist, wird Europa ohne sie nicht leben können. Trump wird diese tiefe Bindung nicht zerstören können.

Die Europäer denken zur Zeit über ein eigenes militärisches Bündnis nach. Was müssten sie aus Ihrer Sicht tun, um ihrer Rolle gerecht zu werden?

Es geht nicht um ein neues Militärbündnis, aber viele Europäer meinen, man müsse unabhängiger werden. Das ist die falsche Antwort. Man hätte nach Ende des Kalten Kriegs eine transatlantische Sicherheitsstruktur mit den USA bauen, also EU-Ziele in die Nato einbetten müssen. Dazu wären die USA bereit. Stattdessen hat man sich psychologisch aus der Nato verabschiedet und alle Energie in Europa gesteckt. Das ist ein Grund für die pazifistische Stimmung in Deutschland und für die niedrigen Verteidigungsausgaben. Die Nato ist für die schmutzige Arbeit zuständig, die EU für den Frieden. Besonders bei Deutschland hat man das Gefühl, es nimmt nie teil, wenn es dreckig wird. Das stört nicht nur die Amerikaner, sondern auch viele Europäer.

An welche dreckige Arbeit denken Sie?

In Syrien zum Beispiel waren die Deutschen nicht präsent. Die Franzosen haben Bodentruppen und Flugzeuge in Syrien, die Deutschen nichts. In Afghanistan blieben die deutschen Truppen so weit entfernt von den Kampfhandlungen wie nur möglich. Mein Punkt ist: Man könnte auf der Basis von ähnlichen Verteidigungsausgaben ein ganz anderes Bild darstellen, wenn man eine andere sicherheitspolitische Haltung einnehmen würde.