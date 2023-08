Fahrt musste gestoppt werden Mann bedroht Mitreisende im Zug mit dem Tod

Die Polizei hat in Syke bei Bremen einen 24-Jährigen aus einem Zug geholt, der lautstark andere Reisende mit dem Tod bedroht haben soll. Der Mann habe sich am Dienstagnachmittag derartig heftig gegen seine Festnahme gewehrt, dass ihn vier Beamte aus dem Zug tragen mussten, teilte die Bundespolizei in Bremen mit. Gefährliche Gegenstände hatte er aber nicht dabei.

Die Beamten berichteten, der junge Mann habe auf der Fahrt von Osnabrück nach Bremen lautstark gesagt, dass alle anderen Reisenden im Zug getötet werden müssten, außerdem habe er von einer Bombe und dem Koran gesprochen. Ein Mitreisender wählte den Angaben nach daraufhin den Notruf, so dass die Polizei den Zug im Bahnhof Syke stoppte. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eröffnet. (dpa)