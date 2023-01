Spielen in der Kapelle Wo Berliner Kinder im Winter im Warmen toben können

Es ist vier Uhr nachmittags und es wird langsam dunkel, an diesem grauen, nieseligen Januartag. Ein fürchterlich ungemütliches Wetter. Wer will da schon auf den Spielplatz?

So einige. Und in Wedding, an der Stettiner Straße 45, geht das sogar ganz ohne Matschanzug, kalte Füße und vor Kälte triefender Nasen. Kein Wunder, denn es handelt sich auch um keinen gewöhnlichen Spielplatz, sondern um den sogenannten Winterspielplatz. Man betritt ihn über den verlassen wirkenden Hinterhof der Gemeinde Wedding. Da, hinter der zweiten Tür, sind jeden Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr fröhliche Kinderstimmen zu hören und der Geruch von Kaffee steigt in die Nase.

Es ist ein recht großer Raum – und eigentlich eine Kapelle, sagt Rebecca Aßmann, Stadtmissionarin der Gemeinde Wedding. Genauer gesagt handelt es sich um die Immanuel-Kapelle. Im Sommer werde sie für Gottesdienste genutzt. Doch jetzt stehen darin hauptsächlich Spielgeräte: ein Klettergerüst, eine Rutsche, ein Häuschen, bunt bezogene Schaumstoffwürfel in unterschiedlichen Formen und Größen. Etwa zehn Kinder zwischen null und sechs Jahren, darunter der Sohn und der Neffe von Aßmann, spielen hier vergnügt.

Rebecca Aßmann mit ihrem Sohn Nathanael auf dem Winterspielplatz der Berliner Stadtmission, in Wedding. © Tagesspiegel/David Heerde

Ein kleinerer Teil des Raumes ist eher für die Erwachsenen gedacht. Ein Tisch und viele Stühlen laden zum Kaffeekränzchen ein. Eltern sitzen in Grüppchen und unterhalten sich entspannt. Kaffee und Tee wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Über eine Spende freue man sich, sagt Kurt Gronau, der hier als Ehrenamtlicher dabei ist. Es muss aber nicht sein, wenn es einer Familie finanziell gerade nicht so gut geht.

„Winterspielplatz“ ist ein geschützter Begriff

Gronau ist seit fast 30 Jahren dabei. Seine Frau gründete damals den Winterspielplatz in Wedding – den zweiten überhaupt in Berlin. Winterspielplatz, das sei ein geschützter Name, erzählt er. So dürften sich Betreiber nur mit Genehmigung der Stadtmission nennen. Damit wolle man verhindern, dass der Name für kommerzielle Zwecke verwendet werde. Winterspielplätze sollten Orte bleiben, an denen Familien im Winter Zuflucht finden können, auch wenn sie kein Geld für teure Indoor-Spielplätze übrig haben.

Die Ehrenamtliche Friederike und Kurt Gronau auf dem Winterspielplatz der Berliner Stadtmission in Wedding. © Tagesspiegel/David Heerde

Das Konzept sei schon immer gut angekommen in Berlin. „Es sind manchmal sogar fast zu viele Kinder“, sagt Gronau. „Dann denke ich mir, wenn jetzt noch mehr kommen, muss ich sie abweisen.“ Dazu komme es allerdings nur äußerst selten. Den Erfolg erkennt man auch daran, dass mittlerweile zu den drei Angeboten der Stadtmission auch zahlreiche weitere Winterspielplätze dazugekommen sind, teils von kirchlichen Trägern teils von Vereinen organisiert.

Besonders interessant sei dieses Jahr doch, die Möglichkeit dadurch zumindest an dem einen Nachmittag in der Woche an Heizkosten zu sparen, meint Barbara Breuer, Pressesprecherin der Stadtmission.

„Spielen in der Nässe ist einfach unpraktisch“

Eine Mutter, die mit ihren drei Kindern gekommen ist – zwei, drei und sechs Jahre alt –, weiß das Angebot zu schätzen. „Spielen in der Nässe ist einfach unpraktisch“, sagt sie. Sie habe über Instagram von einem Winterspielplatz in der Paul Löbe Schule erfahren, der jeden Sonntag stattfinde. Das Konzept habe den Kindern so gut gefallen, dass sie eigens aus dem Märkischen Viertel nach Wedding gekommen seien. Ihre Schwester und deren Sohn habe sie gleich mitgenommen.

Winterspielplätze Winterspielplatz in Wedding findet an der Stettiner Str. 45, donnerstags von 15.30 bis 18.30 Uhr, statt. Ein weiterer Winterspielplatz der Stadtmission in Friedrichshain, an der Frankfurter Allee 96, (10247 Berlin, 2. Hinterhof) hat Dienstag und Mittwoch von 16 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. „Einen Überblick über die Winterspielplatz-Landschaft in Berlin zu bekommen, ist nicht ganz einfach. Manche Hinweise im Netz sind veraltet, manche Links sind nicht mehr aktiv“, schreibt die Journalistin und Bildungsexpertin Daniela von Treuenfels auf der von ihr betreuten Internetseite berlin-familie.de. Sie hat dort eine Liste mit Links zusammengestellt.

Das Wichtigste ist, dass er mit anderen Kindern in Kontakt kommt, zuhause wäre er sonst allein. Sascha Walmroth, Vater von Jona

Auch Sascha Walmroth ist überzeugt. Er wohne knappe 20 Minuten zu Fuß von dem Winterspielplatz entfernt, und ist mit seinem 15 Monate alten Sohn Jona hier. „Das Wichtigste ist, dass er mit anderen Kindern in Kontakt kommt, zuhause wäre er sonst allein“, sagt Walmroth. Jona, der keine Geschwister habe, könne sich hier vieles von älteren Kindern abschauen. Das tut er, ohne zu zögern. Kaum hat der Vater die Augen einen Augenblick abgewandt, da steht Jona schon ganz oben auf dem Klettergerüst. „Letzte Woche hat er das noch nicht geschafft“, sagt Walmroth. Schmunzelnd fügt er hinzu, ein großer Vorteil an Innenspielplätzen sei, nicht aufpassen zu müssen, dass Jona nicht von dem Spielplatz wegrenne. Das tue er draußen nämlich gerne.

Es fehlen Ehrenamtliche, um den Raum häufiger zu öffnen

Wie auf dem normalen Spielplatz passen hier die Eltern nämlich auf ihre eigenen Kinder auf. „Wir sind hauptsächlich Gastgeber“, sagt Kurt Gronau. „Und nicht hier, um Kinder zu erziehen.“ Nichtsdestotrotz bilde sich über die Zeit eine gewisse Bindung zu Kindern, die häufiger kommen.

Eine weitere Ehrenamtliche, die sich nur als Friederike vorstellte, ist seit zwei Jahren dabei und erzählt, dass einige Kinder auf der Straße auf sie zukämen, um zu grüßen. Für manche würden sie sogar zu einer Art Ersatzgroßeltern.

Doch an Ehrenamtlichen fehle es zuletzt, sagt Kurt Gronau. Deshalb habe man dieses Jahr nicht genug Kapazitäten, um den Winterspielplatz auch am Dienstag zu öffnen.

