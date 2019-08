Es steht in einer der am besten bewachten Nachbarschaften in Berlin: das Mahnmal für die in der Nazi-Zeit verfolgten Homosexuellen Dennoch ist der Gedenkort im Regierungsviertel immer wieder Ziel von Attacken - jetzt erneut wieder. Laut Mitteilung des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschlands (LSVD) ist das Mahnmal mit weißer Farbe beschmiert worden. Der Verband habe Anzeige erstattet, hieß es weiter.

[Mehr Neuigkeiten aus der queeren Welt gibt es im monatlichen Queerspiegel-Newsletter des Tagesspiegel - hier geht es zur Anmeldung.]

Der Gedenkort wurde 27. Mai 2008 enthüllt. In dem grauen Kubus gegenüber dem Holocaust-Mahnmal läuft in Endlosschleife ein Film, der durch ein Fenster betrachtet werden kann (das nun beschmiert worden ist) und der alle paar Jahre gewechselt wird. Derzeit läuft als insgesamt dritter Film ein Schwarz-Weiß-Video der israelischen Multimediakünstlerin Yael Bartana. Ihr Film war von einem internationalen Gutachtergremium aus elf Vorschlägen ausgewählt worden. Er zeigt zwei sich küssende Frauen und zwei sich küssende Männer. Zum zehnten Jahrestag des Denkmals hielt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) dort eine Rede, in der er als erstes Staatsoberhaupt Deutschlands die homosexuellen Opfer um Vergebung für das Unrecht bat.

Mehr zum Thema Festakt in Berlin Steinmeier bittet um Entschuldigung für Verfolgung Homosexueller

Weil das Mahnmal immer wieder beschädigt wird, hat der LSVD eine Videoüberwachung angeregt. Dies hätten auch auch die die Mitglieder bei einer Mietglieder im vorigen Jahr gefordert. (Tsp)