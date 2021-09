Vor der Küste Großbritanniens sind mehr als zwei Tonnen Kokain im Wert von umgerechnet fast 190 Millionen Euro sichergestellt worden.

Sechs Männer (24 - 49) wurden an Bord einer Luxusjacht rund 80 Meilen von der südenglischen Hafenstadt Plymouth entfernt festgenommen, darunter ein Brite und fünf Männer aus Nicaragua, wie die nationale Kriminalbehörde NCA am Samstag mitteilte. An der Operation seien auch Beamte der australischen Bundespolizei sowie des Grenzschutzes beteiligt gewesen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich den Angaben zufolge um einen Briten und fünf Nicaraguaner. Sie befanden sich auf der Luxusjacht etwa 130 Kilometer vor der Küste. Das unter jamaikanischer Flagge fahrende Schiff wurde nach Großbritannien eskortiert.

Die Informationen, die zu der Operation führten, kamen der NCA zufolge von der australischen Bundespolizei. Diese hatte eine verschlüsselte Nachrichten-App von Kriminellen infiltriert. (dpa/afp)