Jeder Stadtteil Havannas steht für ein bewegtes Jahrhundert. Da ist das im barocken und neoklassizistischen Stil erbaute Althavanna, wo Teile der Straße mit Holz ausgelegt sind, weil der Gouverneur den Hufschlag auf dem steinernen Boden nicht mehr ertrug. Hier, wo Kanonen zu Pollern umfunktioniert wurden und man sich in der Kulisse eines Piratenfilms wähnt, erobern zunehmend Kleinunternehmer die Straßenzüge. Tattoo-Shops und Modeboutiquen gibt es. Oben auf den Dächern planschen Hotelgäste in den Pools der ersten Luxushotels. Unten in den Straßen belagern Pulks junger Kubaner die raren W-Lan-Hotspots. Seit Kurzem gibt es 3G-Internet für Mobiltelefone. Doch die Kosten für einen Vertrag übersteigen das durchschnittliche Monatseinkommen eines Staatsbediensteten, das bei 30 Euro liegt.

Mittagspause. Meer. Mojito. In der prallen Sonne fällt der Blick auf die Schattenseite der kubanischen Revolution, von der die Souvenirhändler lieber schweigen. Fortaleza de San Carlos de la Cabaña – jene Festung, die seit Mitte des 18. Jahrhunderts die enge Einfahrt zur Bucht von Havanna bewacht. Nachdem die Guerillatruppen der „Bewegung des 26. Juli“ sie besetzt hatten, richtete Che Guevara seinen Amtssitz als Oberkommandant der Revolutionstribunale hier ein. Innerhalb der Mauern der Festung ließ er Hunderte mutmaßliche Kollaborateure des alten Regimes erschießen.

Zurück auf dem Sattel geht es vorbei am Taganana-Hügel. Dort, von wo einst Kanonen die Einfahrt in den Hafen schützten, steht seit 1930 das legendäre Hotel Nacional. Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir kehrten ebenso ein wie Frank Sinatra, der hier 1946 auf einer Gala-Party vor Mafia-Bossen sang. Das Nacional ist ein architektonisches Überbleibsel jener Zeit, als Gangster mit Glücksspiel und Prostitution vergnügungssüchtige Amerikaner nach Kuba lockten. In den 50er Jahren produzierte Havanna damit größere Einnahmen als Las Vegas.

Reisende lieben den morbiden Charme der Stadt

Aus dem opulent angelegten Park lassen sich die Oldtimer in knalligen Bonbonfarben und mit offenem Verdeck an der Uferpromenade am besten beobachten. Umgerechnet 80 Euro kostet eine Stunde Nostalgiegefühl auf den weißen Ledersitzen für Touristen – das doppelte Monatsgehalt eines kubanischen Arztes. Es sind solche Verdienste, wegen der Hunderttausende Kubaner mittlerweile im touristischen Sektor aktiv sind, private Unterkünfte eröffnen und Restaurants betreiben. Längst ist Havanna eine Stadt der Kulinarik und Drinks, obwohl sich die meisten Stadtbewohner kein Mineralwasser im Café leisten können. Und das in einer Gesellschaft, deren oberster Anspruch Gleichheit und Gerechtigkeit ist.

Schlussetappe auf dem Rad: Die kilometerlange Küstenstraße, der Malecón, besonders beliebt in den Abendstunden, wenn die Sonnenuntergänge ein violettes Farbenspiel in die Karibik zaubern und Teenager auf der Ufermauer knutschen. Die salzige Meeresluft hat sich in die Bausubstanz gefressen. Halb eingestürzte Häuser, in denen rostige Stahlträger über Schuttberge ragen. Leere Fensterhöhlen starren aufs Meer. Fassaden wie Schneckenhäuser, aus denen das Leben längst gewichen ist. Reisende mit Kameras warten auf einen Schnappschuss vor der morbiden Kulisse. Havanna ist wohl eine der wenigen Städte, deren Weltruf sich mit zunehmendem Verfall verfestigt.

Mühelos rollen die dicken Reifen des Fahrrads über Glasscherben und Bauschutt der Seitenstraßen – über die sozialen Differenzen einer Stadt hinweg. Hier ist das Leben auf die Straße gekehrt. An mancher Stelle reicht der Blick der Passanten durch entglaste Fenster geradewegs bis ins Schlafzimmer.

Zurück nach Vedado. Staubs Zigarrenstummel hat die Tour überstanden. Nicht aber der blasse Teint der westeuropäischen Winterhaut. Der Tag hat sich nicht nur in die Epidermis eingebrannt. Die Lokomotive der Revolution mag auf Kuba entgleist sein. Die Räder der Geschichte Staubs drehen sich weiter. Wenn denn die Akkus am nächsten Morgen wieder geladen sind.