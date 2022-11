Finde deinen Facemate Warum daten wir Menschen, die uns selbst ähnlich sehen?

Adele ist die heißeste Frau, die Ilana je gesehen hat. Das erzählt sie ihrer besten Freundin Abbi, nachdem sie sich auf einer Party kennengelernt haben. Einige Tage später stellt Ilana die beiden einander vor. „Irgendetwas an ihr ist einfach so besonders“, schwärmt sie, als Adele auf sie zugelaufen kommt. Abbi schaut kritisch. „Ich glaub, ich weiß, was es ist“, murmelt sie. Dunkle Locken, markante Nasen: Ilana und ihr neuer Schwarm sehen sich zum Verwechseln ähnlich.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden