Denn auch das nimmt Mueller ernst: Bei Zumba gehe es nur um Klischees von südamerikanischem Pop, was sie schon immer gestört hat. „Das Exotische ist ein Verkaufsargument, aber man lernt nichts über die Hintergründe, nichts über die Wurzeln der Musik oder über die Künstler.“ Mueller nutzt für ihre Choreographien fast nur Musik von Künstlerinnen oder queeren Acts, hält zwischen den Einheiten Kurzreferate über die Bedeutung der Songs und Genres: Reggaeton, der so oft sexistisch besetzt ist, und dessen Spielart Neo-Perreo, Desi-Hip-Hop aus der indischen Diaspora, Soca aus Trinidad und Tobago.

Keuchend steht sie vor der verschwitzten Gruppe und erklärt, dass die Jamaikanerin Ishawna in ihrem Dancehall-Track „Equal Rights“ sexuelle Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern fordert und sich manche DJs weigern würden, diesen Song aufzulegen. Kopfschütteln und Gelächter in den Reihen. Nach dem Song „Indian Gyal“ spricht Mueller darüber, wie indische Arbeiter als Zwangsarbeiter in die Karibik kamen, eine etwas komplexere Thematik. „Könnt ihr mir folgen?“, fragt Mueller. Mit stechenden Seiten nicht ganz so gut. „Wer sich informieren will, hat nun einen Anhaltspunkt.“ Nächster Track, der Bass wummert los.

Gerade hat Mueller begonnen, Workshops anzubieten, in denen getanzt und diskutiert wird. Auf der Facebookseite von Femmefitness stößt sie immer wieder Diskussionen an, macht auf Themen aufmerksam, die sie beschäftigen. Das Sportliche ist politisch.

"Powerlifting to the People"

Doch eine Szene von Aktivisten gibt es bislang kaum. Mueller weiß von einigen Studios in den USA, die sich vor allem an ein queeres Publikum richten, spezielle Angebote für Schwarze und People of Colour machen, Körperideale in Frage stellen. „Radically Fit“ in Oakland etwa: Da geht es ums gemeinsame Starkwerden, innerlich und äußerlich, darum, „Frustrationen raus zu schwitzen“, wie es auf der Website heißt. Auf dem Kursplan stehen „Powerlifting to the People“ und ein Boxtraining, „frei von toxischer Männlichkeit“.

Muellers Vorbild ist Kelechi Okafor. In deren Londoner Fitnessclub kann man Selbstverteidigung und Pole-Dance-Varianten lernen, außerdem Twerking: Dabei wackeln Tänzerinnen (oder eben Tänzer) so mit den Pobacken und den Hüften, dass der Hintern fast losgelöst vom Rumpf scheint, vorausgesetzt, man hat die nötigen Muskeln und die Technik. Das Ganze sieht, richtig gemacht, so beeindruckend und sexy aus, dass Twerking ab Ende der 90er fest zum oft frauenfeindlichen US-Rap gehörte. Kein mittelmäßiges Hip-Hop-Musikvideo ohne halbnackte Frauen, die nur Dekoration sind. Dass es sich ursprünglich um einen in Westafrika verbreiteten Fruchtbarkeitstanz handelte, den gerade ältere, geübte Frauen gut beherrschen, blieb dabei auf der Strecke.

„Empowerment“ – Twerking ist, was du draus machst. Alles geht, solange man selbst darüber entscheidet. Seit einigen Jahren twerken Künstlerinnen und Tänzerinnen ganz selbstbewusst: Nicki Minaj, Cardi B, Beyoncé.

Sexy tanzen, ohne gleich angemacht zu werden

In Berlin gibt es wenige feministische Sportangebote wie Femmefitness. Der Verein Seitenwechsel, 1988 in West-Berlin gegründet, richtete sich anfangs vor allem an Lesben, seit einigen Jahren öffnet er sich für Inter- und Transpersonen und ist nach eigenen Angaben einer der größten Sportclubs dieser Art in Europa. Zu der langen Liste an Kursen gehören feministische Kampfkunst, Boxen und Wandern für Schwarze und People of Colour, „Flesh*Dance“ für „dicke_fette“ und bewegungseingeschränkte Menschen, aber: auf „tanztypische Genderklischees“ wird verzichtet.

Bei Anisha Mueller geht es gerade darum. „Sonst gibt es ja nicht viele Gelegenheiten, sexy zu tanzen, ohne gleich angemacht oder beurteilt zu werden.“ Darum also hier, in diesem Kreuzberger Keller. Mit den Händen fährt sie an ihrem Oberkörper entlang, der in einem pinkfarbenen Netzhemd steckt. Zack, geht sie in die Hocke, und zack-zack, spreizt sie die Beine im Takt auf und zu. Die Gruppe macht mit, einige verlieren das Gleichgewicht, Beine zittern. Einzige Challenge jetzt: Wie kommt man bloß wieder hoch?