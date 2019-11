Im Bahnhof von Kamen in Nordrhein-Westfalen ist am Freitag ein zweijähriges Mädchen von einer Flasche am Kopf verletzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Vater des kleinen Mädchens sei am Freitagmorgen mit seiner Tochter auf dem Arm die Treppe zum Gleis hinaufgestiegen, teilte die Polizei mit. Dann sei unvermittelt aus einem durchfahrenden Zug eine Flasche geflogen. Das zweijährige Kind wurde getroffen und schwebt in akuter Lebensgefahr.

Ein Polizeisprecher sagte, es sei offen, ob die Flasche aus dem Zug gefallen sei oder geworfen wurde. Zunächst fuhr der Zug weiter in Richtung Hamm. Er sei dann am Bahnhof in Greven gestoppt worden und stehe seitdem dort, hieß es weiter. Die Polizei Dortmund führt gemeinsam mit der Bundespolizei Befragungen sowie eine Spurensuche im Zug durch und nimmt die Personalien der Fahrgäste auf. Zuerst hatte der „Hellweger Anzeiger“ über den Vorfall berichtet.

Wie auch die „Westfälischen Nachrichten“ berichteten, soll es sich bei dem Zug um einen Sonderzug gehandelt haben - einen sogenannten Partyzug. Ein Augenzeuge berichtete, in dem Zug, der von Köln nach Norderney unterwegs war, hätten sich rund 500 Menschen befunden. Von allen hätten die Ermittler dann die Personalien festgestellt.

"Wir haben das in 50 Jahren Freizeitreisen noch nicht erlebt“, sagte ein Vertreter des münsterischen Reiseveranstalters, der regelmäßig Party-Fahrgäste nach Norderney bringt den "Westfälischen Nachrichten". (dpa)