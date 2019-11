Das zweijährige Mädchen, das am Bahnhof im westfälischen Kamen von einer Whiskyflasche am Kopf getroffen wurde, schwebt nach Polizeiangaben nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Der Zustand des Kindes sei nach einer Operation stabil, sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund am Samstag.

Der Vater war am Freitagmorgen mit seiner Tochter auf dem Arm die Treppe zum Gleis hinaufgestiegen. Dort sei aus einem durchfahrenden sogenannten Partyzug eine Flasche geflogen. Das zweijährige Kind wurde getroffen und lebensgefährlich verletzt.

Nach Informationen der Staatsanwaltschaft Dortmund hat sich bisher noch kein Verursacher gemeldet. „Im Moment gibt es keine Hinweise auf einen etwaigen Werfer der Flasche“, sagte Staatsanwalt Henner Kruse.

Der Partyzug fuhr am Freitag zunächst weiter, im etwa 65 Kilometer entfernten Greven wird er gestoppt. Die Bundespolizei rückt mit einem Großaufgebot an, das aus dem Münsterland, dem Ruhrgebiet und dem Rheinland zusammengezogen wurde. Dutzende Beamte nehmen die Personalien der Reisenden des Zuges auf. Die Passagiere verhielten sich dabei sehr kooperativ, schildert ein Sprecher der Bundespolizei.

Reiseveranstalter will Behörden bei Aufklärung unterstützen

Der Zug konnte dem Medienbericht zufolge nach der Überprüfung am Freitagabend Richtung Norden weiterfahren - ohne eine Festnahme.

Der Veranstalter Müller-Touristik will die Behörden bei der Aufklärung unterstützen. „Die ermittelnden Behörden haben unsere volle Unterstützung und erhalten von uns alle Informationen, die sie benötigen“, erklärte der Geschäftsführer der Müller-Touristik GmbH & Co. KG in Münster, Bernd Niemeyer, in einer schriftlichen Stellungnahme am Samstag. Das Unternehmen verurteile die Tat zutiefst und wünsche dem Mädchen eine baldige und vollkommene Genesung.

„Kein Recht zur Taschenkontrolle“

An Bord des Partyzugs, der am Freitag in Köln mit rund 500 Personen gestartet und Norddeich Mole als Ziel gehabt habe, seien verschiedene einzelne Gruppen gewesen. Getränke an Bord würden in weichen Pfandbechern aus biologisch abbaubarem Material ausgegeben. Grundsätzlich sei das Mitbringen von Getränken und Speisen nicht untersagt. „Ein Recht zur Taschenkontrolle haben wir als Reiseveranstalter nicht.“ (dpa)