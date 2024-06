«Friends»-Star Kudrow schaut Serie in Erinnerung an Co-Star Perry

In Erinnerung an ihren 2023 gestorbenen Co-Star Matthew Perry schaut sich die US-Schauspielerin Lisa Kudrow Folgen der gemeinsamen Erfolgsserie „Friends“ noch einmal an.

Früher habe sie das nie gemacht, sagte die 60-Jährige dem „Hollywood Reporter“. „Ehrlich gesagt war ich dazu nicht in der Lage, weil es zu peinlich ist, sich selbst anzuschauen. Aber wenn es um Matthew geht, dann ist es in Ordnung. Und es geht darum zu feiern, wie lustig er war - und so will ich mich an ihn erinnern.“

Sie finde die Serie sehr lustig, sagte Kudrow weiter. „Manchmal lache ich sogar über das, was ich darin gemacht habe. Aber es ist schon peinlich. Wenn zu Hause jemand ins Zimmer kommt und ich gerade "Friends" schaue, das ist schon komisch.“

Perry war vergangenen Oktober im Alter von 54 Jahren tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. Nach Angaben der zuständigen Gerichtsmedizinbehörde von Los Angeles war er an den Auswirkungen eines Narkosemittels gestorben. Kudrow und Perrys übrige „Friends“-Kollegen Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Courteney Cox und David Schwimmer sprachen wenige Tage nach seinem Tod in einer Erklärung von einem „unfassbaren Verlust“.

