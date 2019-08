If you can dream it, you can do it, soll Walt Disney mal gesagt haben. Tatsächlich stammt das Zitat von Tom Fitzgerald, einem führenden Imagineer, wie die hauseigenen Themenpark-Entwickler genannt werden. Und die Imagineers träumen ziemlich wild. Wer weiß, vielleicht ist auch ein bisschen Feenstaub im Spiel. Anders lässt sich die Reizüberflutung im Disneyland Park (disneylandparis.com), 35 Kilometer östlich von Paris, kaum erklären.

Überall wird verkauft, gewunken, gejauchzt, geheult, Lichter blinken, Menschen drängen. Viva Las Vegas für Familien. In der Main Street, die auch Merchandise Street oder Quengelzone heißen könnte, kauft man besser die ikonischen schwarzen Micky-Ohren zum Aufsetzen oder ein blaues Elsa-Kleid, sonst ist das Geschrei groß. Uniformiert geht es weiter zum Dornröschenschloss, einer mit Zuckerguss und bunten Streuseln garnierten Version des Schlosses Neuschwanstein. Kleine Kinder und Instagram-Japanerinnen verlieren hier kurzzeitig die Fassung.

Beruhigen können sie sich in einer der zahlreichen Warteschlangen, die es überall gibt und die als eigenständige Attraktion durchgehen könnten. Vielleicht ist es auch ein pädagogischer Ansatz, eine Geduldsübung für die Kleinsten, clever getarnt als Vergnügungspark. Vor den Fahrgeschäften und in der Disneyland-App wird angezeigt, wie lange es dauert, bis man an der Reihe ist.

Endlich bereit für die Disney Parade

Stichprobe: 60 Minuten für ein Foto mit Micky und an der „Star Wars Hyperspace Mountain“-Achterbahn, 90 Minuten für die „Fluch der Karibik“-Welt, 95 Minuten bei den Peter-Pan-Gondeln und 120 Minuten für den „Big Thunder Mountain“, der ein Knaller sein muss, wenn sich Menschen dort wirklich für zwei Stunden anstellen. Mit dem Fast-Pass kann an einigen Attraktionen übrigens vorgedrängelt werden, auch das ist ein interessanter pädagogischer Ansatz.

Wenn sich der Tag dem Ende zuneigt, ist man als Erwachsener – die Kinder sind es längst – seelisch und moralisch bereit für die Disney Parade.

Aus Richtung Dornröschenschloss bewegen sich die Umzugswagen die Main Street herunter, alte und neue Disney-Helden tanzen umher und lassen den Kölner Karneval wie einen Protestmarsch tibetanischer Mönche wirken. Manche Träume sollten Träume bleiben. Angie Pohlers