Die Flammen schlugen in die Luft. Rauch stieg auf, wurde dichter und dichter, bis er selbst kilometerweit entfernt als schwarze, himmelwärts strebende Säule zu erkennen war. Lichterloh brannte da bis auf die Grundfesten ab, was man als Herz des Europaparks Rust (europapark.de) bezeichnen konnte: die „Piraten in Batavia“.

Es gibt in diesem Freizeitpark, dem bestbesuchten Deutschlands, krassere Attraktionen. „Blue Fire“ zum Beispiel, eine blaue Achterbahn, die in 2,5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. Oder „Silver Star“, die brutalste Bahn, auf der die Züge 73 Meter nach oben fahren, um dann senkrecht runterzustürzen, höher und schneller wird’s in Europa kaum wo. Ach, eigentlich ist der Park an sich das Highlight, ein Nachbau des Kontinents: In Italien gibt es Pizza bei Bäcker Mario, im Elsass Fachwerkhäuschen und Crêpes, in Skandinavien kann man durch einen Fjord raften und Fischbrötchen essen und in Spanien eine Arena mit nachgespielten Stierkämpfen besuchen. Die „Piraten in Batavia“ aber, gelegen in den Niederlanden, die waren etwas fürs Herz.

„Rettet die Piraten in Batavia“

Kaum jemand, der drin war und diese Erinnerung nicht teilt: Wie man, gerade so groß, dass die Haarspitzen die Messlatte berührten, mit Cousins, Tanten oder Eltern von Schulfreunden zum ersten Mal im Park war, dort in eines der Bötchen stieg und in der riesigen Halle umherschipperte. Vorbei an Papageien, keifenden Äffchen und zugehörigen Piraten, die den Säbel schwangen und ihr Bauchlachen lachten. Ho ho ho.

Man verstand nicht, dass diese Bahn die Kolonialisierung Indonesiens durch die Holländer thematisierte, dessen Hauptstadt Jakarta einst Batavia hieß. Es war einem gänzlich egal, dass die „R“-Schwäche der asiatischen Piraten etwas klischeehaft geraten war. Stattdessen staunte man über diese Dschungelwelt und biss ins mitgebrachte Salamibrot. Die Erinnerung brannte sich in die Hirnrinde. Die Halle aber brannte, wie gesagt, vergangenen Mai komplett ab.

Es dauerte ein paar Stunden, da gründeten Nostalgiker die ersten Facebookgruppen: „Rettet die Piraten in Batavia“. Zehntausend wurden Mitglied. Es dauerte einen Tag, da starteten andere Nostalgiker eine Petition: „Europapark, bitte baut die ,Piraten in Batavia’ wieder auf“. Zehntausend unterschrieben. Einer meldete Bedenken an: „Es wird nicht möglich sein“, schrieb er, „die ,Piraten in Batavia’ so aufzubauen, wie in den Kindheitserinnerungen. Es wird immer ein anderes Feeling sein, und wir müssen akzeptieren, dass alles endlich ist.“

Ist es nicht. Zwei Wochen später äußerte sich der Parkleiter: Die „Piraten in Batavia“ werden wieder aufgebaut. Marius Buhl