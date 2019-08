Was für ein Anfängerfehler! Mit 15, 16 Jahren waren einem nasse Hose und Pulli noch egal, oder wenigstens wollte man sich nicht anmerken lassen, wenn man friert. Als ob sich irgendein Mädchen dadurch beeindrucken ließe. Aber jetzt, 15 Jahre später, ist das einfach nur unnötig. Nie, nie, niemals als erstes Fahrgeschäft am Morgen die Wildwasserbahn!

Nur: Die sind doch eigentlich so ein guter Einstieg in den Tag. Wenn man gerade erst gefrühstückt hat und keinen Bedarf, sich mit Zuckerwatte und Chiliburger den Magen zu verkleben. Und weil man eben gerade erst gefrühstückt hat, und tunlichst vermeiden möchte, selbiges nach der dritten Doppelschraube auf der Achterbahn wieder loszuwerden. Als man zuletzt als Jugendlicher hier war, hieß der Park noch „Warner Bros. Movie World“ und die Wasserbahn „Unendliche Geschichte“. Damals war jedes Fahrgeschäft nach irgendeinem berühmten Film benannt. Der Park heißt mittlerweile „Movie Park“ (movieparkgermany.de) und das Fahrgeschäft „Excalibur – Secrets of the Black Forest“. Nass wird man trotzdem.

Der Park in Bottrop-Kirchhellen ist gedacht für Filmfans. Das war schon die Idee von Warner, im Movie Park sind viele Fahrgeschäfte erhalten, nur die Namen und Geschichten dahinter sind oft nicht mehr so glamourös. Wo einst Batman im gleichnamigen Flugsimulator Jagd auf den Pinguin machte, fliegt man heute mit John Cleese im „Time Bandit“ in die Vergangenheit. Leider auch technisch, jedenfalls, was die Videoeffekte angeht. Aus der Holzachterbahn „Wild Wild West“ wurde „Bandit“, aber wenn man einmal drin sitzt, ist das auch egal.

Aus 60 Metern Höhe in freiem Fall nach unten rasen

Punkt 12 beginnt die Stuntshow. „Crazy Cops New York“ heißt die, hieß früher „Police Academy“, nach der Klamauk-Filmreihe aus den 80er Jahren: Unfähige Gesetzeshüter verzweifeln an fiesen Ganoven. Schöner scheitern – die Stuntmen wissen, wie man Auto fährt. Notfalls auch auf zwei Rädern, oder sie nehmen gleich das Motorrad und springen über diverse Rampen. Man denkt kurz an Klimabilanz und Spritpreise. War als Jugendlicher unbeschwerter. Immerhin sind die Klamotten wieder halbwegs trocken.

Danach ist dann auch Zeit für einen Hotdog. Stärkung, denn der Park ist groß genug, um sich darin einen vollen Tag auszutoben. Zumal man – besonders in den Ferien – einige Zeit in Warteschlangen verbringt. Wenn am Nachmittag die Park-Parade mit wummernden Boxen und einem tanzenden Sponge-Bob durch die Straßen zieht, freut das die Kinder und stresst den Gesichtern nach die Erwachsenen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für die besonders beliebten Fahrgeschäfte wie den „High Fall“, bei dem man aus 60 Metern Höhe in praktisch freiem Fall nach unten rast.

Allerdings ist die letzte Mahlzeit nicht lange her. Vielleicht lieber doch nicht? Diese Ausrede hat schon vor 15 Jahren gut funktioniert. Christian Vooren