Als Königin Margrethe von Dänemark, heute 79 Jahre alt, ein Mädchen war, besuchte sie wie viele dänische Kinder vor und nach ihr den Tivoli (tivoligardens.com) mitten in Kopenhagen. Man ließ die „Rutschebanen“, eine bis heute bestehende Holzachterbahn, für sie absperren. Die kleine Prinzessin sollte ungestört fahren können. „Ich habe Fotos von damals gesehen“, erzählt Torben Plank vom Tivoli. „Alleine fahren macht offenbar nicht so viel Spaß.“ Wobei – so richtig allein ist man da ja nie. Vorne fährt immer ein Bremser mit, wie schon 1914, als die „Rutschebanen“ in Betrieb ging.

Im Tivoli stellt sich oft das Gefühl einer Zeitreise ein. Die Anlage, nicht viel größer übrigens als der Alexanderplatz, wurde bereits 1843 eröffnet und ist längst dänisches Kulturgut. Poul Henningsen, der berühmte Designer, war hier in den 40er Jahren Chefarchitekt, bevor er seinen Klassiker, die „Artichoke“-Lampe entwarf. Seine spiralförmigen Tivoli-Leuchten stehen noch immer am Ufer des kleinen Sees.

Drüben, im 145 Jahre alten Pantomime-Freilufttheater, gibt es Amüsement wie früher. Also ganz früher: Zu Operettenmusik stolpern ein Harlekin und ein weißgesichtiger Pierrot über die Bühne, was im 19. Jahrhundert deutlich mehr Gelächter ausgelöst haben dürfte als heute. „Die Älteren wollen den Tivoli gern so, wie sie ihn aus ihrer Kindheit kennen“, erklärt Torben Plank. „Aber damit kann man die Jüngeren nicht begeistern.“

Mit 100 Stundenkilometern durch die Luft geschleudert

Darum versuchen sie im Freizeitpark, der zwischen Rathausplatz und Hauptbahnhof liegt, einen Spagat: Commedia dell’Arte – okay. Dafür aber Pop auf der großen Openair-Bühne, diesen Sommer etwa mit R&B-Sängerin Lauryn Hill.

Abseits der „Rutschebanen“ lauern die „Dæmonen“. Der schlimmste sei ja die Unruhe, lehrte der Schriftsteller Berthold Auerbach. Drei Loopings inklusive Virtual-Reality-Option später ist man geneigt, ihm zu glauben – und hibbelt doch weiter zum „Vertigo“, wo Fahrgäste mit bis zu 100 Stundenkilometern in einem senkrechten 360-Grad-Zirkel durch die Luft geschleudert werden, wodurch sich der eigene Körper fünf Mal schwerer anfühlen soll. Ob Margrethe daran Freude hätte?

Wer keine Mutproben braucht, kann im Tivoli einfach lustwandeln. Das machen viele Kopenhagener so. Sie kommen mit Picknickkörben und bleiben den ganzen Tag. Lauschige Plätze dafür findet man auf den Wiesen neben dem Wasserspiel oder am kleinen See unter den Kirschbäumen, wo das menschliche Kreischen aus dem „Dæmonen“ ganz fern scheint. Angie Pohlers