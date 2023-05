Restaurantkritik Aerde Ein Nachschlag Natur

Solche Geschichten schreibt wahrscheinlich auch nur die Gastronomie. Justus Will war mal Spielerberater in der Bundesliga, vermittelte manchen Star zum neuen Verein. Als sein Vater starb, ein Hamburger Gastronom, suchte er nach einer neuen Bestimmung, verließ seine Heimatstadt und startete einen Stand auf dem Kollwitzmarkt. Dort verkaufte er kleine Gerichte und eigene Produkte, nebenher verfeinerte er sein Kochwissen mit Praktika, eins im „Cordo“, eins im „Rutz“. Seit ein paar Wochen steht er in der Küche seines eignen Restaurants Aerde in der Nähe des Kreuzberger Flaschenhalsparks.