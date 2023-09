Restaurantkritik Neun & Fünfzig Gurkensuppe, Carpaccio und Knurrhahn

Es gibt Orte, schöne sogar, die sich für gehobene Gastronomie nicht eignen, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Sonja und Peter Frühsammer haben es seinerzeit trotzdem geschafft, in der prächtigen Villa auf dem Gelände des Tennisclubs Grunewald ein Top-Restaurant aufzubauen und erfolgreich zu betreiben, bis ihnen die Kräfte ausgingen.

Ein Nachfolger war relativ schnell gefunden, der neue Name auch: „Restaurant Neun & Fünfzig“ heißt der Betrieb nun, und die Eigenwerbung verspricht keine Sterneküche mehr, aber „eine ehrliche Küche mit Kreativität und Freude“ und ein „motiviertes Team mit dem Ziel, die Gäste kulinarisch zu begeistern“. Man will hier ganz offensichtlich auch künftig mehr sein als bloß „Tennis-Gastro“.

Wohlan. Wir betraten das leere, mit enorm vielen Tischen vollgestellte Restaurant und wurden empfangen mit „Ach, die Reservierung“. Das wäre die Gelegenheit zum Weglaufen gewesen, denn wir blieben die offenbar einzigen externen Gäste an diesem schönen Donnerstagabend. Dazu ein paar überwiegend biertrinkende Tennisspieler. Die Terrasse ist umgeben von Tennisplätzen, sie dient auch als Kantine für die Clubmitglieder, und offensichtlich haben die sich das Restaurant nun zurückerobert, laufen quer durch, was Peter Frühsammer seinerzeit in langen Kämpfen stoppen konnte.

Restaurant Neun & Fünfzig Flinsberger Platz 8, Schmargendorf, Di 16-22, Mi-So 12-22 Uhr, restaurant-59.com, Tel. (030) 80105747.

Die Eigenwerbung hätte nun erwarten lassen, dass der auf den Fotos sehr jovial wirkende Chef zu sehen sein würde oder wenigstens seine Tochter, die auf der Website als kundige Restaurantleiterin vorgestellt wird. Doch da war nur der Küchenchef, der auch Bestellungen entgegennahm und Teller brachte, unterstützt von einer Aushilfskellnerin.

Knurrhahnfilet mit Pfifferlingen und angerösteten Kartoffelhälften – aber ohne Frischeakzente. © Bernd Matthies / Tsp

Die Speisekarte, bieder, weist zurück ins 20. Jahrhundert, und nicht mal ins sehr späte. Handwerklich gab es wenig einzuwenden, zumal die von uns probierten Gänge erkennbar für einen Alleinkoch konzipiert waren. Das Rindercarpaccio (14 Euro) war aus gutem Fleisch, aber von viel zu viel weichem Reibekäse, angeblich mit Trüffeln, überlagert, es sah eher aus wie eine Pizza. Die sämige Gurkensuppe, kühl, frisch, kam mit Räucherlachs als stimmige Kombination (7).

Unter den Hauptgängen fiel unsere Wahl auf Knurrhahnfilet mit Pfifferlingen und Kartoffeln (30 Euro), und es kam exakt das: ein großer Berg guter Pilze mit etwas Speck, ungelenk angebratener Fisch, angeröstete Kartoffelhälften – allerdings ohne den Hauch einer Soße oder anderer Frischeakzente.

Die gab es dafür reichlich beim Hirschrückenfilet (34), zwei gut gebratenen Stücken unter einer weichen (Senf?)-Haube, dazu Zwiebelkompott, Kartoffelpüree, Kürbisstreifen, Ringelbete, Petersilie, prima Cranberries – gut gemeint, aber völlig überladen. Schließlich Desserts: Die mit Zitroneneis gefüllte Zitrone (7) wirkte sehr vorgefertigt, das Vanilleeis zur guten Crème brûlée (6) ebenfalls.

Die Weinkarte ist die kürzeste, die ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe. Drei oder vier Weiße kommen von einem offenbar familiär verbundenen Gut im Fränkischen, der Rest ist zusammengesucht, es gibt dazu jeweils „Chefs Lieblingswein“ in drei Farben – in der Karte undeklariert, ein klarer Rechtsverstoß. Wir bekamen offen einen passablen Rosé, allerdings musste die Kellnerin erst die Flasche holen, um ihn zu identifizieren, als spanisch.

Ja, wir wollen dann mal nicht weiter stören. Möge der Tennisclub glücklich werden damit.