Veranstaltungstipps Käse erkunden, Winzerinnen feiern, Tee schlürfen

Unsere aktuellen Genuss-Empfehlungen führen diesmal alle nach Kreuzberg: zum runden Geburtstag einer Winzerinnen-Bar, in der ausnahmsweise erstmal nicht der Sekt, sondern das Freibier schäumen wird, zu einem hocharomatischen Fest des europäischen Spitzenkäses und seiner Erzeuger*innen – und in eine Kirche, die ganz im Zeichen der internationalen Teekultur steht.

2. und 4. November: „Nomi Weinbar“

Zu Gast in der „Nomi Weinbar“: Winzerin Simone Adams aus Ingelheim. © Weingut Adams Wein

Paradox: Obwohl Frauen mehr und häufiger Wein trinken als Männer, dominieren genau die noch immer dessen Erzeugung. Seit einem Jahr verschiebt die „Nomi Weinbar” dieses Ungleichgewicht und bietet den vielen hervorragend ausgebildeten und weitgereisten Winzerinnen aus Deutschland und der Welt in Kreuzberg eine Bühne, der Fokus liegt auf naturnahen Weinen. Der erste Geburtstag wird am 4. November gefeiert – mit einem Augenzwinkern: Ab 16 Uhr fließt zunächst zwei Stunden lang das Freibier.

Bereits am 2. November laden zwei Ingelheimerinnen zur Verkostung: Simone Adams wird ihre frischen, eleganten Weine präsentieren, von Weißburgunder über Rosé bis Spätburgunder. Außerdem stellt Lena Singer-Fischer vom gleichnamigen Ingelheimer Familien-Weingut ihren Sekt „Mythos Réserve Brut nature” (70% Chardonnay, 30% Spätburgunder, traditionelle Flaschengärung) vor. Dazu ein Menü (serviert in zwei Seatings um 18 und 20.30 Uhr) „auf radikalem regionalem Fundament” von „Cracky Dining”, einem Pop-up zweier Studenten der Slow-Food-Universität im Piemont. Informationen und Tickets über nomi-weinbar.de/events

11 und 12. November: Cheese Berlin

Begegnungen mit europäischen Käsemacher*innen und ihren feinen Erzeugnissen: Cheese Berlin. © Markthalle Neun

Pflichttermin: Die „Cheese Berlin” in der Markthalle Neun leistet auch in diesem Jahr wieder Genuss-Grundlagenarbeit. Auf Seminaren trifft man Käsemacher*innen aus der Schweiz, den Niederlanden, Spanien sowie Frankreich, verkostet ihre handgemachten Spezialitäten und lernt zum Beispiel, wie erst die Lockerung staatlicher Auflagen eine neue Palette an Schweizer Weichkäsen entstehen ließ, dass Spanien viel mehr zu bieten hat als immer bloß Manchego – und weshalb in Frankreich eigentlich eine derart beispiellose Käse-Vielfalt entstehen konnte.

Drumherum der „Große Markt”, auf dem man vielen weiteren interessanten Produzent*innen und ihren feinen Erzeugnissen begegnet. Dazu Weinverkostungen und -Pairings. Eisenbahnstraße 42/43, Kreuzberg, Eintritt 5 Euro, Programm und Tickets (auch vor Ort) über: cheese-berlin.de

17./18. November: Teefestival

Mit Spezialitäten und Sorten aus aller Welt: „Berlin Tea Festival” in der Heilig-Kreuz-Kirche. © Tea Festival/Simon Osten

Warme Aromen gegen die grauen Tage: Beim „Berlin Tea Festival” in der Heilig-Kreuz-Kirche in Kreuzberg begegnet man einer breiten Palette an Teesorten aus traditionellen Anbaugebieten in China, Japan, Indien und Taiwan, aber auch exotischen Mischungen aus etwa Malawi, Myanmar, Vietnam, Südkorea, Portugal, Georgien, Sri Lanka oder Großbritannien. Dazu unter anderem chinesische und japanische Teezeremonien, Food-Tea-Paring, fermentierte Tees, Teegetränke mit oder ohne Alkohol. Am Sonntag, 19. November, dann Veranstaltungen in ganz Berlin. Zossener Str. 65, Programm und Tickets unter berlin-tea-festival.de