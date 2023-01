„German Ryan Gosling“ Sohn von Armin Laschet hat einen bekannten Doppeldecker

Es liegt wohl in der Familie. Aktuell wird in den sozialen Netzwerken eine spaßige Debatte darüber geführt, ob der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius und der Unionspolitiker Armin Laschet aufgrund ihres ähnlichen Aussehens nun eher Klone, Doppelgänger oder gar ein und dieselbe Person sein könnten.

Was viele nicht wissen: Die Double-Debatte ist nicht die erste im Hause Laschet. Bereits vor einigen Jahren stellten eine findige Instagram- und Twittercommunity fest, dass Armin Laschets Sohn Johannes („Joe“) eine frappierende Ähnlichkeit mit dem Hollywoodstar Ryan Gosling habe.

So fragte Twitter-User „Dyskolos“ bereits 2019: „Warum sieht Joe Laschet aus wie Ryan Gosling und warum redet niemand darüber?“ 2022 erreichte die Debatte auch den Bundesstaat New York, wo Nutzer „lmOfficial4Real“ feststellte, dass der „deutsche Ryan Gosling“ die Ausstrahlung eines smarten Schauspielers habe.

Während Twitter-User „Newromantiics“ noch auslotet „Der Sohn vom Laschet sieht aus wie Ryan Gosling. Ich weiß nicht was ich mit dieser Erkenntnis anfangen soll“, entlarvt „CarseneW“ bereits eine große Verschwörung: „Wir leben in einer Simulation und die Avatare gehen aus.“

Johannes Laschet: Eher ein Ryan Gosling oder Jan Böhmermann?

Und als wären die Doppelgänger-Debatten um Armin Laschet, Boris Pistorius, Johannes Laschet und Ryan Gosling nicht schon genug, werfen einige Twitternutzer:innen nun auch noch den Entertainer Jan Böhmermann mit ins Rennen.

So stellt User „Klabautervibe“ fest: „Joe Laschet ist das Love Child von Jan Böhmermann und Ryan Gosling“. Auch „kira“ ist sich sicher: Johannes Laschet sähe aus, „als hätten Jan Böhmermann und Ryan Gosling zusammen ein Kind bekommen“.

„MarjaKatz“ meint hingegen: „Der Sohn von Laschet soll aussehen wie Ryan Gosling? Ich glaub, ihr habt nen Knick in der Optik. Laschets Sohn ist der Böhmermann und der millionenschwere Deal mit vanLaak wurde eingefädelt vom @zdfmagazin.“

Die Twitternutzerin spielt hier auf einen umstrittenen Masken-Deal mit der Modefirma „van Laack“ an, der 2020 in die Schlagzeilen geriet.

Damals wurde publik, dass der Modeblogger und Influencer Joe Laschet den Kontakt zu dem Unternehmen hergestellt hat, das später mit der Produktion von zehn Millionen Schutzkitteln und mehr als zwei Millionen Stoffmasken beauftragt wurde. Armin Laschet war zum damaligen Zeitpunkt der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens.

Joe Laschet: Influencer und Unternehmer

Auch der Soziologe und Buchautor Paolo Gerbaudo stellte via Twitter fest, dass der „Ryan Gosling aus Bonn“ sich auf Instagram vor allem als „Luxusmode-Influencer“ hervortut.

„Die Eliten und ihre Nachkommen lieben es wirklich, ihren Reichtum und Status zur Schau zu stellen“, urteilt der Professor des Londoner „King’s College“.

Derzeit folgen rund 103.000 Instagrammer dem Sohn des Unionpolitikers. Auf seinem Instagram-Kanal postet Johannes Laschet vornehmlich Fotos und Videos von sich selbst, auf denen er für Markenkleidung, Luxusuhren oder Whisky wirbt.

Im November 2022 erschien Laschets Ratgeberbuch „Gentleman Bold“, das derzeit für 49,95 Euro erhältlich ist.

„Gosling Gate“: Doppelgänger-Thema hat Geschichte

Bereits 2017 geriet ein Doppelgänger-Thema rund um den Hollywoodstar Ryan Gosling in die Schlagzeilen.

Damals schleusten die beiden Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für ihre TV-Show „Circus HalliGalli“ einen Gosling-Doppelgänger bei der Preisverleihung der „Goldenen Kamera“ ein.

Das Double nahm vor laufenden Kameras den Preis für den Film „La La Land“ entgegen. In seiner Rede widmete der Koch Ludwig Lehner den Preis Joko und Klaas und verabschiedete sich mit den Worten „Thank you very much. In Hamburg sagt man Tschühüß“ von der Bühne.

Im Jahr 2018 wurden der Münchner Gosling und das Team von „Circus HalliGalli“ für das sogenannte „Gosling Gate“ mit dem renommierten Grimmepreis ausgezeichnet.

Im Rahmen der aktuellen Doppelgänger-Debatte wird mitunter sogar die These aufgestellt, dass Joe Laschet ein noch besserer Gosling-Doppelgänger als das damalige Gosling-Gate-Double sei.

