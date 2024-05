Gewitter und Starkregen in Deutschland Wetterdienst mit Unwetter-Warnung – Saarbrücken ruft Großschadenslage aus

Mit dem sommerlichen Wetter ist es erst mal vorbei – zumindest in manchen Regionen Deutschlands. Während es in Berlin am Donnerstag und Freitag warm und trocken bleibt, müssen sich der Süden und der Westen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf Unwetter einstellen.

Besonders betroffen sind das Saarland und der Süden von Rheinland-Pfalz . Hier galt am Freitagmorgen eine Warnung vor extremen Unwettern der höchsten Stufe vier.

. Hier galt am Freitagmorgen eine Warnung vor extremen Unwettern der höchsten Stufe vier. Wegen des anhaltenden Dauerregens hat die Stadt Saarbrücken eine Großschadenslage ausgerufen . Der Deutsche Wetterdienst habe eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben, wonach große Gefahr für Leib und Leben durch massive Überflutungen und hohe Pegelstände bestehe, teilte die Stadt am späten Freitagnachmittag mit. Es sei möglich, dass Gebiete unpassierbar oder von Wassermassen eingeschlossen würden. Auch Erdrutsche könne es geben. Die saarländische Landeshauptstadt warnte unter Berufung auf den Wetterdienst vor dem Aufenthalt und Fahrten im Freien . Auf allen Verkehrswegen müsse sich auf erhebliche Beeinträchtigungen bis hin zu Sperrungen eingestellt werden. Wenn Überflutung drohe, sollten untere Geschosse sofort verlassen werden. Zudem sollten sich Anwohner auf Netzausfälle vorbereiten und die Entwicklung der Gefährdungslage verfolgen .

Starkregen in Deutschland Starkregen ist in den vergangenen 20 Jahren heftiger geworden. Das heißt: Es häufen sich Starkregenereignisse, bei denen die Niederschlagsmenge pro Zeiteinheit zugenommen hat. Quelle: Andreas Friedrich, Tornadobeauftragter des Deutschen Wetterdienstes

Für einen Streifen vom südlichen Nordrhein-Westfalen bis zur Schweizer Grenze in Baden-Württemberg gab es zudem eine Unwetterwarnung der Stufe drei.

Es sei in diesen Gebieten mit ergiebigem Dauerregen zu rechnen, teilte der DWD mit. Im Saarland sowie im südlichen Rheinland-Pfalz könnten bis zu 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in 12 bis 15 Stunden fallen. Außerdem drohen hier am Freitagvormittag einzelne Gewitter mit Starkregen. (dpa)