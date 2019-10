39 Leichen sind in einem Container in der britischen Gemeinde Thurrock entdeckt worden. Das teilte die örtliche Polizei in Essex am Mittwoch mit. Das Fahrzeug stamme vermutlich aus Bulgarien und sei in einem Industriegebiet in Grays östlich von London gefunden worden. Die Menschen seien noch vor Ort für tot erklärt worden. Die Polizei habe eine Mordermittlung begonnen.

Der Fahrer sei unter Mordverdacht festgenommen worden, berichtete der „Telegraph“. Es handele sich um einen 25-jährigen Nordiren. Unter den Toten sei auch ein Teenager gewesen.

Der Lastwagen sei am Samstag in dem britischen Fährhafen Holyhead in Großbritannien angekommen. Der Hafen ist knapp 500 Kilometer entfernt von dem Fundort.

Die BBC berichte, dass die Polizei nun die Leichen zu identifizieren versuche. Dabei gingen die Behörden von einem „längeren Verfahren“ aus.

Priti Patel, britische Innenministerin, twitterte, sie sei geschockt von dem „völlig tragischen Vorfall“. Den Ermittlern müsse nun der Raum gegeben werden, ihre Arbeit zu tun.

Der Fundort des Containers - ein Industriegebiet in Grays östlich von London - wurde weiträumig abgeriegelt. Grays liegt in Thurrock an der Themse. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Der Fund erinnert an einen österreichischen Fall im Jahr 2015. Damals wurden 71 Leichen in einem Kühltransporter in der Nähe von Wien gefunden. Es handelte sich um Flüchtlinge, die über die Balkanroute geschleust wurden, indem sie in den Ladefläche auf engstem Raum ohne Wasser eingepfercht wurden. Wegen der Tat verurteilte im vergangenen Jahr ein ungarisches Gericht vier Schleuser zu hohen Haftstrafen. (Tsp/AFP/dpa)