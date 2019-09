Genauso gern erinnere ich mich an eine Zeit, als es im Augustinerzelt unter dem Boden, auf dem die Kapelle spielte, einen unterirdischen Hohlraum gab, circa zwei Meter tief. Dort unten betreute eine kurdische Dame die Garderobe der Bedienungen und verkaufte nebenbei Piccolo-Sekt und Süßigkeiten. Dort ging dann die Post ab, es wurde getanzt und geschmust, was das Zeug hielt. Man gelangte nur dorthin, wenn einen eine Bedienung mitnahm. Leider bekam der Augustiner-Wirt Wind davon, da musste die Frau wieder dichtmachen. Das war eine Zeit lang die beste Party auf der Wiesn.

Oft denke ich mir irgendeinen übermütigen Schmarrn aus fürs Oktoberfest. Einmal habe ich mich 16 Tage lang nur dort ernährt. Vegane Käsespätzle zum Beispiel. Da war ich skeptisch, aber sogar die haben auf der Wiesn geschmeckt. Mein Lieblingsessen vor Ort gibt es aber bei Fisch Hellberg. Die haben Matjes in Sherry eingelegt und die knusprigsten Semmeln, die man in ganz München findet. Normalerweise esse ich kein Weizen, weil ich davon müde werde, aber für die Semmeln vom Hellberg mache ich eine Ausnahme.

Allerdings bin ich nicht den ganzen Tag dort. Meist schlafe ich lang, schreibe an meinem nächsten Roman und erledige die wichtigsten Dinge, bis ich mich so um drei Uhr nachmittags auf den Weg mache. Oft bleibe ich bis acht. Außer, wenn es mich so richtig packt. Dann bin ich noch beim Schankschluss um halb elf da.

Zum Obandln gehört Fingerspitzengefühl

Ein Ort der politischen Korrektheit ist die Wiesn natürlich nicht, aber das ist in Bayern sowieso schwierig. Man muss sehen: Tausende Menschen kommen aufs Oktoberfest, alle ausgestattet mit einer gewissen Grundeuphorie, die leicht mal in Übermut umschlägt, da kommt es eben auch zu latent überhitzten Handlungen wie zu viel Bier trinken oder fremdgehen.

Wobei man sicher sagen kann, dass die Wiesn mehr Spaßpotenzial mit sich bringt, wenn man Single ist. Bei mir haben sich Beziehungen früher oft dem Ende entgegen geneigt, je näher die Wiesn im Jahr rückte. Als wär’s ein Naturgesetz. Weil außer mir kaum einer Tracht trug, war ich für viele auswärtige Damen der Inbegriff des Abenteuers, ein bayerischer Stenz. Da hatte ich leichtes Spiel.

Heute ist es Mode, auf den Bänken zu tanzen. Das mache ich eigentlich nie. Lieber sitze ich draußen im Biergarten vor den Zelten. Wer auf den Bänken tanzt, hat immer nur sein Gegenüber im Blick, weil es so eng ist. Ich habe lieber den Überblick, das macht auch das Obandln leichter.

Übergriffigkeiten gibt es natürlich auch. Manche Leute haben sich gerade unter Alkoholeinfluss nicht unter Kontrolle. Ich habe einige Jungs gesehen, die eine freundliche Ausstrahlung als Einladung betrachteten, gleich loszuknutschen. Das ist schade, denn am Ende sollen sich alle wohlfühlen, die Stimmung soll nicht kippen. Auf der anderen Seite habe ich auch Situationen erlebt, in denen Frauen eindeutige Signale gesendet haben und erst im Nachhinein erzählten, dass sie gar kein Interesse gehabt hätten. Auch schwierig. Zum Obandln gehört eben ein gewisses Fingerspitzengefühl.

Kritik an der Wiesn weise ich zurück

Das Schöne an der Wiesn ist: Sie ist eine einzige Auszeit von der Realität. Manche nehmen das aber vielleicht etwas zu ernst.

Kritik an der Wiesn weise ich meist zurück. Die Bierpreise seien zu hoch, sagen manche. Das finde ich nicht, die Wiesn kostet ja keinen Eintritt, da sind 11,80 Euro für einen Liter Bier doch okay. Andere sagen, das Ganze sei ein plumpes Massenbesäufnis. Auch da muss ich widersprechen. Bier trinken gehört als kultureller Akt zur bayerischen Tradition. Was die genau ausmacht?

Ganz einfach: Zur bayerischen Tradition gehört das Biertrinken wie die Brotzeit und die Trachtenvereine und die Kirchweih und das Granteln und das Charivari und der Schmarrn und die Wadlstrümpf und die feschn Dirndl und die schneidigen Burschen und der Kini und die Sturheit und der Alpencharme und die Landluft und die Metzgerinnung und der Brauerbund und das Reinheitsgebot und die Aufwiegler und die Revoluzzer und die Volkssänger und die Mundartdichter und die Boazn und die Zuagroastn und die Sommerfrischler und die Einheimischen und die Fast-Einheimischen und die angeborene Skepsis und der angeborene Durscht und die Griabigkeit und die Gamsigkeit und die Frömmigkeit und der blaue Himmel und der Föhn und die Marienverehrung und die Maibäume und selbstverständlich auch das Oktoberfest.

Man will einfach nicht, dass es endet

Griabigkeit und Gamsigkeit – das muss man Berliner Lesern vielleicht erklären – sind Gemütlichkeit und Geilheit.

So schön die Wiesn also ist, irgendwann endet sie. Dann stehen wir im Zelt, die Kapelle spielt „Sierra Madre del Sur“, wir schwenken Wunderkerzen und mir kommen vor Rührung und Sentimentalität die Tränen. Das fühlt sich an, als käme man nach Hause von einer langen Bergtour. Erschöpft, aber glücklich. Oder nein, es fühlt sich eher an, wie wenn man die letzte Seite eines wirklich guten Buchs gelesen hat. Man will einfach nicht, dass es endet.

Und wenn’s dann doch vorbei ist, schlafe ich mich ein paar Tage aus, streichle meine Leber mit viel Wasser, Mariendisteltee, mediterraner Kost und finde entspannt in die Realität zurück.