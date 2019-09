Moses Wolffs Oktoberfest-Handbuch „Ozapft is!“ erschien gerade als Piper-Taschenbuch. Der Autor des Romans „Highway to Hellas“ lebt meistens in seiner Geburtsstadt München – wenn er nicht auf den griechischen Inseln ist.

Aufs Oktoberfest freue ich mich wie ein kleines Kind auf Weihnachten. Nur zehnmal mehr. Ich zähle die Tage runter bis zum Fassanstich des Münchner Oberbürgermeisters und seinen Spruch „Ozapft is!“ im Schottenhamel-Zelt. Dann marschiere ich direkt ins Hacker-Zelt, zu meinem Stammplatz, mit meinen besten Oktoberfest-Freunden. Weil wir die Bedienung kennen, warten wir keine 45 Minuten auf unsere erste Maß, meist schafft Sabine das in ein paar Minuten. Krüge auf den Tisch, Nase über die Schaumkrone, riechen, Schluck nehmen, Maßkrug schwenken, noch einen Schluck nehmen, schlucken – so mache ich es seit bald 40 Jahren. Nach diesem Ritual weiß ich: Jetzt beginnt die schönste Zeit des Jahres.

Seit ich 13 bin, habe ich kein Oktoberfest verpasst. Meist bleibe ich alle 16 Tage lang. Vor zwei Jahren habe ich mir sogar einen Briefkasten ins Hacker-Zelt hängen lassen und einen Nachsendeantrag gestellt, da kam die Post direkt zu mir.

Zu vergleichen ist das Oktoberfest mit nichts auf der Welt. Der Cannstatter Wasen? Ein Volksfest, ja, aber das ist das Rosenheimer Herbstfest auch. Höchstens der Kölner Karneval kann von seiner Bedeutung für die Welt mithalten, da fahre ich selber auch jedes Jahr hin, aber gefühlsmäßig ist das was ganz anderes. Kein zweites deutsches Wort kennen im Ausland so viele Menschen wie „Oktoberfest“.

Wenn ein Vollrausch droht

Als Kind lief ich an den Händen meiner Großeltern und Eltern über die Wiesn. Das zählt aber nicht so richtig, finde ich. Mein „erstes Mal“ war eher mit 13. Ich trank eine Maß, knutschte mit einer 15-Jährigen – dann wurde mir ganz flau. Nicht wegen ihr oder der Maß, sondern weil ich, um den Alkohol auszugleichen, nachträglich so viel Spezi in mich reinschüttete, dass ich fast platzte.

Heute sind meine Techniken, um die Wirkung des Alkohols einzudämmen, verfeinert. In einem Täschchen führe ich hochdosiertes Vitamin C mit mir. Wenn ich zu viele Maße erwischt habe, aus einem gesunden, fröhlichen Rausch ein Vollrausch zu werden droht, nehme ich flink das Pulver, trinke einen Krug Wasser – und schon geht’s weiter. „Strategisches Trinken“ heißt das. Darüber hinaus habe ich einen großen Vorteil: Wenn ich richtig besoffen bin, schlafe ich einfach ein. So muss ich mich nie übergeben.

Vielleicht noch zum Bier. Es gibt weltweit kein feineres als das Oktoberfestbier. Das beste der eigens für die Wiesn gebrauten kommt von Hacker-Pschorr. Bernsteinfarben, kräftige Malzaromen, Honig und Karamell, Stammwürze 13,7 Prozent, Alkohol sechs Prozent. Das Augustinerbier ist auch gut, aber ich bin eben Hacker-Ultra.

Tragen von Tracht ist Pflicht

Ganz wichtig auch: der Dresscode. Heute tragen alle Tracht, häufig Billigware. Die besten Dirndl und Lederhosen gibt’s beim Angermaier am Viktualienmarkt in München. Der sehr lustige Chef ist ein Schwabe, kein Bayer, aber ein wahnsinnig netter Kerl. Die größten Münchner sind eben oft Zugezogene, sogar Karl Valentin hatte einen hessischen Vater und eine sächsische Mutter. Meine kommt aus dem Odenwald, aber sie hat früh die bayerischen Traditionen übernommen, sie befürwortete seit jeher das Tragen von Tracht.

Moses Wolff (links), 50, ist Schauspieler, Kabarettist, Romancier, Filmschaffender und Wiesn-Experte. Foto: picture alliance/AAPimages

Als ich meine erste Lederhose zur Wiesn anziehen wollte, schimpfte mein in Kochel am See wohnender Opa: „Ja bist du noch ganz dicht, du musst eine alte Jeans anziehen, wo was draufkommen kann.“ Dabei ist gerade die Lederhose sehr robust. Aber damals waren wir fast die Einzigen, die Tracht trugen auf der Wiesn. Das kam erst gegen Ende der 90er auf, und der Schwabe vom Angermaier hat stark dazu beigetragen.

Er befreite die Tracht vom Klischee. Wer Tracht trägt, so dachte man früher, muss ein Hinterwäldler sein, ein CSU-Wähler. Es gibt bis heute den Mythos, man müsse in eine Lederhose reinpinkeln, damit sie besser sitzt. Das sind bloß Vorurteile, um uns Bayern zu ärgern.

Ein Abend im Promizelt

Trotzdem ist das Oktoberfest natürlich nur in Bayern, ach was, in München denkbar. München ist ein friedliches Entenhausen. Hier ist alles brav, wenig Kriminalität. In Berlin kriegst du zu jeder Tages- und Nachtzeit alles, Sex, Party, Drogen. Wenn ich als Kabarettist dort auftrete, erzähle ich gern, dass in Münchner Straßenbahnen Bier verkauft wird, das Fürstin Gloria persönlich für die Fahrgäste zapft. Das mögen die Berliner, wenn man ihnen mit ihren eigenen Vorurteilen kommt.

Wer auf so vielen Oktoberfesten war wie ich, hat natürlich ein paar Anekdoten gesammelt. Einmal war ich im Hackerzelt mit zwei Freundinnen, wunderschöne Frauen. Da kam ein Geschäftsmann daher, der die anflirtete. Obandln, so sagt man es in München. Er gab auf jeden Fall total an, sagte, dass er später noch ins Käferzelt gehen würde, das Promizelt, sein Name stehe auf der Gästeliste. Als es soweit war, verabschiedete er sich und gab uns seine Visitenkarte. Wir rannten, ohne uns abzusprechen, wie die Bekloppten los, und weil ich das Oktoberfestgelände besser kenne als mein Zuhause, hängten wir ihn auf Schleichwegen ab. Am Käferzelt sagte ich den Namen auf der Visitenkarte, nahm meine zwei Freundinnen mit rein – und hatte einen großartigen Abend dort.