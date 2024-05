„Großer Paukenschlag am Wochenende“ Deutscher Wetterdienst erwartet Hochwassergefahr im Süden und Südosten

Nach den Überflutungen in Teilen Deutschlands an Pfingsten stehen die Zeichen wieder auf Dauerregen, Starkregen und Hochwasser. Der Deutsche Wetterdienst hält insbesondere im Süden und Südosten des Landes Unwetter für möglich.

„Der große Paukenschlag stellt sich dann am Wochenende ein, und das genau elf Jahre nach dem verheerenden Hochwasser in Teilen Bayerns“, sagte Meteorologe Marcel Schmid am Mittwoch in Offenbach. Er betonte aber zugleich: „Wir bleiben deutlich unter der Menge von damals.“

Dennoch können laut dem Wetterdienst (DWD) von Freitag bis Sonntag in etwa südöstlich einer Linie Bodensee-Thüringer Wald-Ostsachsen verbreitet 70 bis 120, örtlich um 150 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. „Hochwasser und Überflutungen sind dann vorprogrammiert“, erklärte Schmid. In Rheinland-Pfalz und im Saarland, wo es zuletzt größere Hochwasser gab, werden dagegen deutlich weniger Regenmengen erwartet.

Die „Jahrhundertflut“ in Bayern 2013 hatte die sogenannte Jahrhundertflut in Deggendorf und anderen Teilen Bayerns Sachschäden in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro hinterlassen. Seitdem wurde der Hochwasserschutz stark ausgebaut.

Starkregen ist in den vergangenen 20 Jahren heftiger geworden. Das heißt: Es häufen sich Starkregenereignisse, bei denen die Niederschlagsmenge pro Zeiteinheit zugenommen hat.

Der DWD verweist aber auch auf Vorsage-Unsicherheiten. Konkreten Warnungen wolle man am Donnerstagabend oder spätestens Freitagfrüh herausgeben.

Die Prognosen im Einzelnen