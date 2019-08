GEDIEGENE LEKTÜRE

Zurück ins Zentrum. Noch mehr Apfel: köstlich gebacken als Kuchen, mit viel Sahne, im Café Winkel 43 (Noordermarkt 43), das sich das studentische Flair der 80er Jahre bewahrt hat. Kein Geheinmtipp, aber lohnt sich.

An der Bouwersgracht nach links, am Haarlemmerdijk wieder rechts entlang, am Hauptbahnhof vorbei zur modernen Stadtbücherei, ein riesiger öffentlicher Raum, in dem man es selbst bei schlechtem Wetter ein paar Stunden gut aushalten kann. Oder nur kurz aufs Klo gehen. Am schönsten ist die Kinderbuchabteilung. Am zweitschönsten das Sofa, auf das man sich zurückziehen und die aktuelle Ausgabe der Londoner „Times“ und der „Süddeutschen“ lesen kann. Wie im Boutiquehotel mit Eins-a-Aussicht.

SCHÖNE AUSSICHTEN

Es gibt noch eine bessere, nur wenige Schritte entfernt. Wie ein grüner Schiffsbug erhebt sich Renzo Pianos Nemo Science Center gen Himmel. Die Wissenschaft lass’ ich Wissenschaft sein, das Dach ist gratis. Schräg und steil der Aufstieg, zur Belohnung der grandioseste Blick über die Stadt.

BLUMIG

Am Ende werde ich doch noch schwach und gehe ins Museum. Weil ich so oft am Cromhout Huis vorbeigekommen bin (Herengracht Nr. 366– 368), will ich doch wissen, wie es drinnen aussieht. Volltreffer. Ich habe das Haus fast für mich allein, eine Wunderkammer verschiedenster Privatsammlungen, zauberhaft inszeniert, mit Blumensträußen dekoriert, auch das Bibelmuseum unterm Dach sehenswert. Hinterher sitze ich im Garten hinterm Haus, an einem Teich, so eine Ruhe mitten in der überfüllten Stadt. Ein eigener Garten, das ist das Einzige, was meinem Amsterdamer Zuhause fehlt.

HINKOMMEN

Am gemütlichsten mit der Bahn, von Berlin bis Amsterdam Centraal in sechs Stunden, ab 32 Euro.

Mit dem Flixbus dauert es mindestens zehn Stunden, ab 19,99 Euro.

Direktflüge mit Easyjet oder KLM ab 45 Euro.

UNTERKOMMEN

Die Jahresmitgliedschaft bei der Wohnungstauschorganisation Intervac kostet 110 Euro. Die Probemitgliedschaft für sieben Tage ist gratis. intervac-homeexchange.com. Die ähnliche Organisation Homestay kostet im Jahr 140 Jahr, ebenfalls kostenlose Probemitgliedschaft. homelink.org/de.



RUMKOMMEN

Gute Tipps für Stadtviertel jenseits des Zentrums, wie De Pijp, stehen auf der Seite

iamsterdam.com/de.