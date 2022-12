Gynäkologie-Podcast Gyncast #52 How to: Sex in der Schwangerschaft

Bessere Stimmung, besserer Schlaf, bessere Gesundheit und ein natürliches Schmerzmittel ist es noch dazu: Ein aktives Sexleben während der Schwangerschaft kommt mit zahlreichen Vorteilen. Doch in vielen Partnerschaften herrschen Unsicherheiten und Irrglauben. Findet mich mein Partner oder meine Partnerin überhaupt noch attraktiv? Was kriegt der Fötus mit? Könnte er durch eine zu ruppige Körperdrehung im Bett womöglich sogar verletzt werden?

In ihrer unzensierten Podcast-Sprechstunde gibt Dr. Mandy Mangler diesmal eine Anleitung zum Orgasmus während dieser rund neun Monate. Zusammen mit Tagesspiegel-Redakteurin Esther Kogelboom und Anna Kemper (Zeit Magazin) spricht die Chefärztin für Gynäkologie darüber, was medizinische Studien zum Thema sagen. Sie erklärt, warum Ängste in den meisten Fällen unangebracht sind und was man falsch machen kann.

Außerdem Thema im Podcast: Masturbation als Möglichkeit, wieso klassische Musik zwar auch gut für das ungeborene Kind ist, aber nicht an den Effekt eines Orgasmus heranreicht und warum Sex trotzdem nicht in den Druck zur Selbstoptimierung abdriften sollte.

