Gynäkologie-Podcast Gyncast #54 Warum wird Frauen die Sterilisation so schwer gemacht?

Die Fälle sind zahlreich. Selbst Frauen weit jenseits der 30 berichten davon, wie viel Kraft es kosten kann, in Deutschland an eine Sterilisation zu kommen „Dafür sind Sie noch zu jung“, ist dann oft die Rückmeldung des medizinischen Personals – „Sie würden das nur bereuen“. Weil es Ärzt:innen in den meisten Fällen frei steht, eine Operation auch abzulehnen, die sie nicht durchführen wollen, geht die Suche der Frauen nach einer passenden Klinik anschließend weiter.

Hören Sie die aktuelle Episode hier im Player* oder bei Spotify, Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

* aktivieren Sie hierfür den Button „externer Inhalt“

Mandy Mangler gehört zu den wenigen Gynäkolog:innen, die theoretisch auch 18-Jährigen den Wunsch nach dauerhafter Verhütung und Kinderfreiheit erfüllen würde. Denn auch das Gesetz sagt: Wer volljährig ist, darf hierzulande nicht nur bei Wahlen über die Politik mitbestimmen und alleine Autofahren, sondern sich eigentlich auch sterilisieren lassen.

In ihrer unzensierten Podcast-Sprechstunde redet die Chefärztin darüber, warum sie bei dem Thema immer wieder mit Kolleg:innen diskutieren muss. Außerdem klärt Dr. Mangler zusammen mit Tagesspiegel-Redakteurin Esther Kogelboom darüber auf, welche Methode für den Eingriff die beste ist, was da eigentlich wo und wie durchtrennt wird und wie viele Menschen ihre Sterilisation am Ende wirklich bereuen.

Außerdem Thema im Podcast: Zwangssterilisationen an trans Personen, wie häufig Eltern ihre „Wunschkinder“ lieber doch nicht bekommen hätten und wo man einfacher Ärzt:innen finden kann, die einem sicher bei der Operation weiterhelfen.

Hinweise zum Podcast:

Verantwortlich für Schnitt, Produktion: und Recherche Markus Lücker

Folgen Sie dem Gyncast auf Instagram!

Die vergangenen „Gyncast“-Episoden gibt es hier zum Nachhören:

Folge 53: Risiko Gebärmutterhalskrebs

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 52: How To: Sex in der Schwangerschaft

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 51: Wie bereite ich mich optimal auf die Geburt vor?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Von Pubertät, Lust und Verhütung, Kinderwunsch und Kinderkriegen: Der Tagesspiegel-Podcast „Gyncast“ ist die völlig unzensierte Sprechstunde mit Frauenärztin Dr. Mandy Mangler. Jeden Monat. Überall dort, wo es Podcasts gibt.

Zur Startseite